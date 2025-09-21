El secreto de la puerta azul más famosa de España: un yerno carpintero, unas maderas y capas de pintura La casa del Portitxol en Xàbia registra colas de 25 personas todos los días en julio y agosto que esperan a casi 40 grados para hacerse la foto y subirla a Instagram

«¿Saben ustedes que tienen la puerta más famosa de España?». Este es el gancho perfecto utilizado por miles de turistas que acceden, año tras año y verano tras verano, a la cala de Portitxol de Xàbia para fotografiarse ante la puerta azul más viralizada del mundo. Una imagen que comparten en redes sociales jóvenes y mayores para hacer saber a sus seguidores en Instagram, Tik Tok, Facebook o cualquier otra ventana al mundo, que ha llegado la primavera, el verano o simplemente se sepa que han estado en una de las mejores calas de la provincia de Alicante.

Y es que desde hace unos 15 años, las coordenadas 38°47'19.6«N 0°13'55.9»E, que corresponde a la entrada de la Cala de Portixol al Este de Xàbia, entre el Cap Prim y el Cap Negre del litoral alicantino, se han convertido en la imagen icónica de los veranos y en una de las mejores campañas de marketing de la Costa Blanca.

El también conocido como el «paraíso de Instagram» inauguró su fama cuando el Ayuntamiento decidió utilizar la imagen para la promoción turística del municipio. Pero, sin duda, fue una conocida «artista», influencer, la que se plantó delante de la puerta y publicó un post con su foto en el que decía: «Estoy en Grecia». Comentario que no sentó nada bien a las gentes de Xàbia y Gata enamorados de este lugar donde los primeros moradores fueron grupos de amigos aficionados a la pesca. Por eso, en décimas de segundo, la instagramer tenía su perfil con varias contestaciones como esta: «No estás en Grecia. Estás en Xàbia, en la cala del Portitxol».

La imagen causó polémica y despertó la curiosidad de miles de visitantes que desde entonces y hasta hoy se suman a las colas de «hasta 25 personas» que todos los días de julio y agosto se acercan, bajo un calor infernal, a sacarse la foto y gritar en redes que han estado ahí. Además de los novios que aprovechan para tener el mejor recuerdo de su vida.

La casa con la puerta abierta y algunos de los dueños, de Gata, posando en la escaleras más virales de España. C. Pastor

Las hermanas Joaquina y Mari Frasés, Jaime Signes, Vicenta Signes y Antonia Oliver cuentan el origen de esta casa con la emblemática puerta azul que ha conquistado el mundo y se ha hecho viral. La vivienda pertenece a cuatro amigos de Gata de Gorgos, uno de ellos Paco Frasés (padre de Joaquina y Mari). La compraron a principios de los 60 del pasado siglo a un médico, «Pep de Onofre», casado con una vecina de su pueblo y «dueño de muchos terrenos en la zona de La Guardia» .

La vivienda, a los pies del Mediterráneo, estaba abandonada. Eran los tiempos en lo que no exístia ni la carretera de acceso al Portitxol y en los que disfrutaban de la tranquilidad de los veranos en esta cala. «Nuestros padres bajaban con una burrita todas las cosas, a nosotros nos trasladaban en un pequeño camión y ellos utilizaban una vespa para ir y venir a Gata porque tenían que ir a trabajar».

La decisión que marca la historia de Xàbia

Pero con los años, las cosas han cambiado. Los dueños han ido remodelando «la caseta» en varias ocasiones. En la primera se hizo «un hombrero: cuatro vigas y ramas de pinos para resguardarse. Luego se construyó la naya, y años después, el yerno carpintero de uno de los socios, Pepe Ginestar (ya fallecido), levantó las dos puertas de madera de la casa y las pintó de azul, porque decía que ese color le iba, y mucho, con las tonalidades que muestra el Mediterráneo en esta zona del litoral de Xàbia».

Y sin quererlo, el también conocido como «Pepe de Águeda», había iniciado la mejor campaña de marketing de la historia de «nuestra cala, la cala de Gata, porque aquí hay muchas casitas de vecinos de Gata, quizá más que de gente de Xàbia».

Recuerda Joaquina Frasés, que poco después y tras ver el resultado de la mejora de esta típica construcción mediterránea, el Ayuntamiento recomendó al resto de dueños de propiedades en esta cala que si querían mantener «la casita debía pintarla de blanco y las puertas en azul como la nuestra». Y ahí comenzó todo...

Jaime Signes, al igual que Antonia, Mari, Vicenta, Joaquina y Antonia, narran cómo cada día en el que ellos están en la casa (al ser de cuatro socios, se reparten una semana cada uno o sus descendientes), «muchos se acercan, llaman a la puerta y nos piden si la podemos cerrar para tener esa foto tan deseada».

Este lunes 15 de septiembre tenían planeado volver a Gata porque su estancia de siete días en la casa ha terminado y lo han hecho posando para TodoAlicante. Ahora llega el turno de los otros socios que, seguro, seguirán viendo como miles de turistas acceden a los seis peldaños de la escalera que les llevará al éxito en Instagram porque tienen la «puerta más famosa de España».