Roba el aire acondicionado de un colegio de Alicante y deja su documento de identidad como pista Ha sido detenido por la Policía Nacional tras desmontar y sustraer el motor del aparato, valorado en más de 4.000 euros

Adrián Mazón Alicante Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:01

Parecía el crimen perfecto, pero una pista lo delató. ¿Cuál? Un documento con datos personales del presunto ladrón que robó el motor de un aire acondicionado en un colegio de la Zona Norte de Alicante.

Gracias a este detalle, junto a otras pesquisas, la Policía Nacional ha detenido a este hombre de 32 años como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas, tras supuestamente haber sustraído el motor del aparato, valorado en más de 4.245 euros.

Fue el conserje de este colegio de la Zona Norte de Alicante quien notó los primeros detalles de este crimen. El hombre notó cómo saltaba la luz de la sala de profesores, por lo que dieron aviso al servicio de mantenimiento del Ayuntamiento, encargado de dichas labores.

Los operarios municipales acudieron, así, al centro y al comprobar la instalación vieron que se trataba de un problema relacionado con el aire acondicionado. Por ello, se dedicaron a revisar la instalación del aparato de refrigeración.

En dicho momento saltaron las alarmas al comprobar que el aire acondicionado carecía de motor. Acto seguido, el centro procedió a denunciar este robo, dando el gran detalle del crimen: habían encontrado un documento con datos personales del presunto ladrón.

Este documento, según fuentes policiales, era «desconocido» para el personal del centro educativo, por lo que se adjuntó a la denuncia.

Gracias a estos datos, los agentes de policía judicial de la Comisaría de Alicante Norte, encargados del caso, realizaron distintas gestiones con el documento hallado en el lugar de los hechos. De este modo, junto con otras pesquisas policiales, pudieron llegar hasta la identidad del presunto ladrón.

Los investigadores han dado con el paradero del investigado, al que han detenido como presunto responsable de este robo en un colegio de la Zona Norte de Alicante. Tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.