Vecinos reducen a un ladrón tras robar una cadena de oro en pleno centro de Alicante El joven, de 21 años, fue detenido por la Policía Nacional tras un violento tirón y tenía una orden judicial en vigor.

Una historia que parece de película pero tiene final feliz. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un robo con violencia. La afectada era una mujer caminaba por la calle en pleno centro de Alicante cuando un joven la abordó por la espalda y, con un violento tirón, le arrancó la cadena de oro que llevaba al cuello.

Lo que no esperaba el ladrón era la reacción de los testigos: varios viandantes salieron corriendo tras él. Sin embargo, lograron alcanzarlo y retenerlo hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional.

El detenido, de 21 años, ha sido arrestado por un delito de robo con violencia. Además, los agentes comprobaron que sobre él pesaba una orden judicial en vigor. Tras el cacheo, los policías localizaron entre sus ropas la cadena sustraída, que la víctima reconoció de inmediato como suya.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana se encontraba de servicio por la zona y observó a varias personas sujetando al joven en el suelo. Tras recoger los testimonios de los testigos y la declaración de la víctima, se procedió a su detención y traslado a dependencias policiales.

La Policía Nacional ha agradecido la colaboración ciudadana, clave para recuperar la joya y detener al autor, y ha recordado la importancia de mantener la precaución al portar objetos de valor a la vista. Asimismo, ha recomendado avisar siempre al 091 o a través de la aplicación AlertCops ante cualquier situación sospechosa.

El joven ha pasado ya a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.

