Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche de la Policía Nacional de Alicante. PN

Vecinos reducen a un ladrón tras robar una cadena de oro en pleno centro de Alicante

El joven, de 21 años, fue detenido por la Policía Nacional tras un violento tirón y tenía una orden judicial en vigor.

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:13

Comenta

Una historia que parece de película pero tiene final feliz. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un robo con violencia. La afectada era una mujer caminaba por la calle en pleno centro de Alicante cuando un joven la abordó por la espalda y, con un violento tirón, le arrancó la cadena de oro que llevaba al cuello.

Lo que no esperaba el ladrón era la reacción de los testigos: varios viandantes salieron corriendo tras él. Sin embargo, lograron alcanzarlo y retenerlo hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional.

El detenido, de 21 años, ha sido arrestado por un delito de robo con violencia. Además, los agentes comprobaron que sobre él pesaba una orden judicial en vigor. Tras el cacheo, los policías localizaron entre sus ropas la cadena sustraída, que la víctima reconoció de inmediato como suya.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana se encontraba de servicio por la zona y observó a varias personas sujetando al joven en el suelo. Tras recoger los testimonios de los testigos y la declaración de la víctima, se procedió a su detención y traslado a dependencias policiales.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La Policía Nacional ha agradecido la colaboración ciudadana, clave para recuperar la joya y detener al autor, y ha recordado la importancia de mantener la precaución al portar objetos de valor a la vista. Asimismo, ha recomendado avisar siempre al 091 o a través de la aplicación AlertCops ante cualquier situación sospechosa.

El joven ha pasado ya a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las incógnitas del crimen de la casa de campo de Elche: un cumpleaños que acabó con un asesinato a sangre fría
  2. 2 Los Riquelme se lanzan a enseñar en las Américas el mejor arroz de Alicante
  3. 3 Unai Ropero despierta al Hércules a tiempo y deja tres puntos de oro en el Rico Pérez (1-0)
  4. 4 Moncloa cuenta con un acuerdo «rápido» entre Feijóo y Abascal para sustituir a Mazón evitando elecciones
  5. 5 Las Hogueras de Alicante remarcan la cláusula de confidencialidad para el jurado de la bellea del foc
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 8 de noviembre en Alicante
  7. 7 Arrestada por desviar la pensión de su ex y pedir préstamos a su nombre
  8. 8 Los vecinos de Benalúa no se rinden: 100 semanas exigiendo un centro social
  9. 9 Doctor Aldo, el alicantino arquitecto de campeones
  10. 10 Las pensiones desbancan a los salarios como la principal fuente de ingresos en seis municipios de Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Vecinos reducen a un ladrón tras robar una cadena de oro en pleno centro de Alicante

Vecinos reducen a un ladrón tras robar una cadena de oro en pleno centro de Alicante