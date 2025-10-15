La Guardia Civil atrapa a un ladrón de viviendas en El Comtat que se quedó a dormir en una de las casas El sospechoso robaba entre Alicante y Valencia, ayudado por otros tres investigados, uno de ellos ya en prisión preventiva

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:13 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha conseguido acabar con una oleada de robos de viviendas y vehículos en localidades de la comarca alicantina de El Comtat y la valenciana de la Vall de Albaida. Lo que sospechaban que era un grupo criminal al final resultó un solo ladrón, presuntamente ayudado por tres compinches en la venta de los objetos sustraídos.

Desde el mes de mayo los agentes venían investigando robos con fuerza en casas habitadas y segundas residencias, así como sustracciones de vehículos en las localidades de Bocairent y Ontinyent (Valencia) y Banyeres de Mariola y Alfafara (Alicante). Estos siempre estaban estacionados en el interior de las parcelas de las viviendas.

Los agentes a cargo de la investigación lograron comprobar que se trataba de un solo individuo. En horario nocturno, transitaba campo a través para no ser detectado y forzaba ventanas y puertas de las viviendas para introducirse y sustraer toda clase de objetos. Los vehículos sustraídos los ofrecía a terceros con el fin de conseguir un lucro económico.

La investigación fue ardua. Los guardias consiguieron identificar al autor de los robos mediante el visionado de cámaras de seguridad, tomas de declaraciones e inspecciones oculares en una de las viviendas, en la que llegó incluso a pernoctar el sospechoso. Los agentes llegaron a aislar huellas del autor en una de las viviendas, algo clave para cerrar la investigación.

Además del presunto autor material de los robos, se investiga a tres personas más en las localidades de Gandía y Ontinyent por ayudar al sospechoso y trasladar uno de los vehículos sustraídos a la periferia de Valencia y venderlo suplantando la identidad del propietario. Uno de los investigados estaba en prisión preventiva en el centro penitenciario de Picassent por otros hechos.

El detenido se trata de un hombre de 43 años y nacionalidad española. Los investigados son hombres de 31, 44 y 45 años y nacionalidad española. Se les atribuyen los siguientes delitos: 10 robos con fuerza en las cosas, 2 robos/hurto de uso de vehículo a motor, un delito de estafa y 2 de usurpación de estado civil.

La Guardia Civil ha logrado recuperar dos de los vehículos robados y diversas herramientas, valorado en 27.000 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Onteniente. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Onteniente y Alcoi.