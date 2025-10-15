Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectivos de la Guardia Civil, durante un operativo. GC

La Guardia Civil atrapa a un ladrón de viviendas en El Comtat que se quedó a dormir en una de las casas

El sospechoso robaba entre Alicante y Valencia, ayudado por otros tres investigados, uno de ellos ya en prisión preventiva

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:13

Comenta

La Guardia Civil ha conseguido acabar con una oleada de robos de viviendas y vehículos en localidades de la comarca alicantina de El Comtat y la valenciana de la Vall de Albaida. Lo que sospechaban que era un grupo criminal al final resultó un solo ladrón, presuntamente ayudado por tres compinches en la venta de los objetos sustraídos.

Desde el mes de mayo los agentes venían investigando robos con fuerza en casas habitadas y segundas residencias, así como sustracciones de vehículos en las localidades de Bocairent y Ontinyent (Valencia) y Banyeres de Mariola y Alfafara (Alicante). Estos siempre estaban estacionados en el interior de las parcelas de las viviendas.

Los agentes a cargo de la investigación lograron comprobar que se trataba de un solo individuo. En horario nocturno, transitaba campo a través para no ser detectado y forzaba ventanas y puertas de las viviendas para introducirse y sustraer toda clase de objetos. Los vehículos sustraídos los ofrecía a terceros con el fin de conseguir un lucro económico.

La investigación fue ardua. Los guardias consiguieron identificar al autor de los robos mediante el visionado de cámaras de seguridad, tomas de declaraciones e inspecciones oculares en una de las viviendas, en la que llegó incluso a pernoctar el sospechoso. Los agentes llegaron a aislar huellas del autor en una de las viviendas, algo clave para cerrar la investigación.

Noticias relacionadas

Dos detenidos por amenazar con un cuchillo y robar 700 euros en un comercio de Petrer

Dos detenidos por amenazar con un cuchillo y robar 700 euros en un comercio de Petrer

La Guardia Civil detiene a dos traficantes de drogas durante un control en Torrevieja

La Guardia Civil detiene a dos traficantes de drogas durante un control en Torrevieja

Una pareja ayuda a una persona ebria en plena calle y acaban detenidos al descubrir que son fugitivos

Una pareja ayuda a una persona ebria en plena calle y acaban detenidos al descubrir que son fugitivos

Además del presunto autor material de los robos, se investiga a tres personas más en las localidades de Gandía y Ontinyent por ayudar al sospechoso y trasladar uno de los vehículos sustraídos a la periferia de Valencia y venderlo suplantando la identidad del propietario. Uno de los investigados estaba en prisión preventiva en el centro penitenciario de Picassent por otros hechos.

El detenido se trata de un hombre de 43 años y nacionalidad española. Los investigados son hombres de 31, 44 y 45 años y nacionalidad española. Se les atribuyen los siguientes delitos: 10 robos con fuerza en las cosas, 2 robos/hurto de uso de vehículo a motor, un delito de estafa y 2 de usurpación de estado civil.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La Guardia Civil ha logrado recuperar dos de los vehículos robados y diversas herramientas, valorado en 27.000 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Onteniente. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Onteniente y Alcoi.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere arrollado por un tranvía de madrugada en El Campello
  2. 2 El llanto desconsolado de una mujer de madrugada despierta a los vecinos de un barrio de Alicante y obliga a actuar a la Policía Local
  3. 3 Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  4. 4 Ryanair anuncia diez nuevas rutas desde el aeropuerto de Alicante-Elche para la temporada baja
  5. 5 Alicante limita los horarios del Casco Antiguo para pubs, terrazas y discotecas
  6. 6 Alicante estrenará una nueva plaza polivalente en el supereje deportivo de la Vía Parque
  7. 7 Fingió ser psicólogo para violar a su compañera de piso en Alicante: la Fiscalía pide 10 años de cárcel
  8. 8 Ryanair incrementa su apuesta para el invierno en el aeropuerto de Alicante-Elche con 16 aviones, 79 rutas y 3,4 millones de asientos
  9. 9 De vigilante de seguridad a héroe salvavidas en el puerto de Alicante
  10. 10 El callejón sin salida de Torrecilla en el Hércules

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Guardia Civil atrapa a un ladrón de viviendas en El Comtat que se quedó a dormir en una de las casas

La Guardia Civil atrapa a un ladrón de viviendas en El Comtat que se quedó a dormir en una de las casas