Imágenes captadas por el guardia civil.
Imágenes captadas por el guardia civil.

Un guardia civil fuera de servicio frustra un robo a un ciclista a plena luz del día en Santa Pola

El agente sorprendió al ladrón cuando intentaba sustraer un reloj de alta gama junto a dos cómplices, que huyeron del lugar

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Santa Pola

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:04

Un agente de la Guardia Civil que se encontraba fuera de servicio evitó en Santa Pola un robo a plena luz del día mediante el conocido 'método del cogotero'. El presunto ladrón, de 29 años y con antecedentes, fue detenido tras intentar sustraer las pertenencias de un ciclista en el casco urbano.

Según fuentes del Instituto Armado, el guardia civil observó cómo un individuo se aproximaba a otro hombre con actitud extraña, mientras otros dos se mantenían a cierta distancia vigilando la situación. Al acercarse, el agente comprobó que los tres parecían actuar coordinadamente y, al identificarse, estos intentaron huir.

El efectivo, que disfrutaba de su día libre, logró reducir al presunto autor material del intento de hurto, mientras solicitaba refuerzos para localizar a los otros dos, que consiguieron escapar.

La víctima, visiblemente alterada, relató que circulaba en bicicleta cuando los tres hombres se le acercaron fingiendo ayudarle con un supuesto pinchazo. En ese momento, uno de ellos trató de sustraerle objetos personales de valor, entre ellos un reloj de gama alta.

El arrestado ha pasado a disposición judicial acusado de un delito de hurto en grado de tentativa. La Benemérita mantiene abierta la investigación para identificar y captura a los dos cómplices que huyeron del lugar.

Una técnica habitual

El 'método del cogotero' es una técnica delictiva habitual entre pequeños grupos itinerantes dedicados al hurto. Consiste en ganarse la confianza del objetivo con excusas o gestos de ayuda y, aprovechando la distracción, sustraer sus pertenencias. Si la víctima reacciona, no dudan en emplear la fuerza para asegurar el botín.

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana y recomiendan avisar de inmediato al 062 ante cualquier situación sospechosa, aportando la mayor cantidad de datos posibles para facilitar la localización de los autores.

