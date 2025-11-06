Detenido un ladrón que viajaba desde Alicante a Benidorm para robar patinetes eléctricos La Policía Nacional lo identificó tras analizar una quincena de denuncias por hurto en una misma cadena de supermercados

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Nacional de Benidorm.

Alejandro Hernández Benidorm Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:01 Comenta Compartir

De Alicante a Benidorm en distintos medios de transporte. Esa era la ruta que realizaba un hombre de 36 años para robar patinetes eléctricos en el interior de diferentes supermercados de una misma cadena. Siempre al atardecer, cuando los establecimientos estaban en plena hora punta, llegó a sustraer, presuntamente, 15 monopatines. La Policía Nacional ha puesto fin a su actividad, según han confirmado desde la Comisaría Provincial.

El operativo para cazar al ladrón comenzó cuando la Policía detectó un incremento de denuncias de sustracción de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en varias calles de Benidorm. El patrón común de los hechos señalaba que las actuaciones ocurrían en la franja comprendida entre las 18 y las 21 horas, coincidiendo con la mayor afluencia de público.

Los responsables actuaban de forma rápida y discreta, aprovechando que los clientes dejaban estacionados sus patinetes eléctricos a la entrada de los establecimientos de una conocida franquicia mientras realizaban sus compras.

La Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm realizó un análisis exhaustivo de todas las sustracciones, logrando determinar que los hechos eran cometidos por un único autor.

El sospechoso se desplazaba desde Alicante a Benidorm en diferentes medios de transporte, lo que dificultó su localización inicial. Sin embargo, la reiteración de sus desplazamientos y la coincidencia de horarios permitieron establecer una pauta clara de actuación.

Con el ladrón ya identificado, se organizó un dispositivo de vigilancia en varios supermercados donde se sospechaba que podría volver a actuar. Durante la tarde de su detención, los agentes observaron su presencia en uno de estos establecimientos y procedieron a interceptarlo.

En el cacheo de seguridad, el arrestado portaba una mochila coincidente con la utilizada en los anteriores hurtos y una gorra con la que intentaba cubrirse el rostro para no ser reconocido por los sistemas de videovigilancia.

'Modus operandi'

Los investigadores pudieron comprobar que utilizaba siempre el mismo método: vigilaba a sus víctimas, esperaba el momento en que se adentraban en el supermercado y, aprovechando la distracción, sustraía el patinete eléctrico estacionado rompiendo el candado. Luego, se marchaba del establecimiento con total normalidad, fingiendo que era de su propiedad.

Tras su captura, fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Benidorm, que continuará con las diligencias.

Recomendaciones de la Policía

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos la importancia de asegurar sus vehículos de movilidad personal cuando acudan a establecimientos públicos, especialmente en zonas con gran concentración de personas.

Los expertos recomiendan el uso de sistemas de anclaje o candados de seguridad, la utilización de alarmas y evitar dejar estos vehículos sin vigilancia, incluso por periodos cortos de tiempo.

La colaboración ciudadana y la denuncia inmediata de este tipo de hechos resultan esenciales para una rápida intervención policial y la recuperación de los objetos sustraídos.