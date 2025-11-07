Cazan a un ladrón que robó cuatro veces en una urbanización de Almoradí la misma madrugada El presunto delincuente, de 28 años, acabó detenido tras una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Local

Alejandro Hernández Almoradí Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:10 Comenta Compartir

Desvalijó varios coches y viviendas de una urbanización de Almoradí en una madrugada. Actuaba con sigilo, hasta que la alarma de una de las casas rompió la calma. Los moradores alertaron a las autoridades, que comenzaron la caza del ladrón. La Guardia Civil y la Policía Local de Almoradí iniciaron el operativo que concluyó con éxito apenas unos minutos después.

El suceso ocurrió la madrugada del 22 de octubre. Una llamada al 112 alertó de que un hombre intentaba acceder a una vivienda de una urbanización de Almoradí. La alarma de la casa había estallado en mitad del silencio, despertando a los dueños, que lo vieron huir a través del jardín.

Efectivos de la Benemérita y el cuerpo municipal de Almoradí se desplegaron por la zona y consiguieron interceptar al sospechoso en una calle próxima, cuando aún llevaba parte de los objetos sustraídos. El sospechoso, de 28 años, acabó detenido como presunto autor de cinco robos con fuerza, cuatro de ellos cometidos esa misma noche en distintas viviendas y vehículos del mismo residencial.

Tras el arresto, los investigadores relacionaron al apresado con otros robos cometidos días antes en la zona. En total, se le atribuyen tres asaltos a vehículos y dos a domicilios. Parte del material robado -entre ellos herramientas y enseres de valor- fue recuperado y ya ha sido devuelto a sus propietarios, aunque no se descarta que existan más afectados.

El detenido paso a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela, que decretó su libertad con medidas cautelares mientras continúa la investigación.

El Instituto Armado ha destacado que la rápida actuación de los vecinos fue clave para frustrar la oleada de robos y detener al ladrón apenas minutos después de su último intento.