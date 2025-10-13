Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente El turismo extranjero lleva al aeropuerto de Alicante-Elche al mejor septiembre de su historia
Imagen de archivo de la Comisaría Provincial de Alicante. PN

Detenido en Alicante un hombre que intentó atracar con un cuchillo al vendedor de un móvil tras citarlo por una app

La víctima lo entregó en bandeja a la Policía Nacional tras tenderle una trampa

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:56

Una quedada para vender un teléfono móvil en Alicante ha finalizado con el arresto del comprador, de 28 años, por intentar atracar con un cuchillo al vendedor. La víctima entregó al sospechoso en bandeja a la Policía Nacional tras tenderle una trampa, según han confirmado fuentes de la Comisaría Provincial.

Al parecer, los dos protagonistas habían concertado una cita en una plaza de Alicante tras contactar por una app de venta de segunda mano para la compra de un teléfono móvil. Antes de cerrar la operación, el comprador arrebató violentamente de las manos del vendedor el teléfono y huyó a la carrera.

La víctima corrió detrás del supuesto ladrón y lo alcanzó. Aprovechó que tenía abierto el bolsillo de la riñonera donde se había guardado el teléfono, para meter la mano y recuperarlo. Sin embargo, el comprador sacó un cuchillo del bolsillo y amenazó al vendedor, que logró escapar con el dispositivo en su poder.

La trampa

El perjudicado tendió una trampa al presunto ladrón para darle caza. Le contactó a través del teléfono de otra persona y concertaron otra cita. Cuando el objetivo estaba en el punto de quedada, avisó a la Policía y les contó lo que había ocurrido en la cita.

Una dotación policial acudió al lugar e identificó al sospechoso. Durante el registro, los efectivos hallaron entre sus pertenencias el cuchillo con el que presuntamente intimidó a la víctima durante el robo, por lo que fue detenido como presunto autor de los hechos.

Tras la práctica de las diligencias policiales, el apresado ha pasado a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.

