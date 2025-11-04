Un falso empleado se colaba en empresas de Alicante para desvalijar las taquillas y comprar cupones de la ONCE El detenido accedía a los vestuarios con ropa de trabajo para sustraer objetos personales y tarjetas bancarias de los empleados

Imágenes de la operación que ha acabado con la caída del ladrón.

Alejandro Hernández Alicante Martes, 4 de noviembre 2025, 11:06

Un delincuente reincidente se hacía pasar por empleado de varias empresas de la provincia de Alicante para entrar a los vestuarios, abrir las taquillas y sustraer pertenencias personales y tarjetas bancarias de los trabajadores. Con ellas, presuntamente, compraba cupones de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La Guardia Civil ha puesto fin a su actividad tras arrestarlo en Novelda.

El operativo comenzó el pasado 29 de septiembre, cuando tres trabajadores de una empresa de Agost denunciaron el robo de sus efectos personales durante su jornada laboral: dinero en efectivo, documentación y varias tarjetas bancarias, con las que posteriormente se efectuaron cargos fraudulentos, según se desprende de la investigación.

En las semanas siguientes, la Guardia Civil de Novelda tuvo conocimiento de otros robos con características similares en sociedades de diversas localidades. Ante la reiteración de los hechos, los efectivos del Área de Investigación iniciaron la 'Operación Cortuna'.

Los uniformados siguieron el rastro del dinero que, junto a las declaraciones de víctimas y testigos, les llevó al sospechoso, y a su 'modus operandi': se hacía pasar por empleado de las empresas o de contratatas para desvalijar las taquillas. Para ello, vestía chalecos reflectantes o ropa de trabajo con el fin de no levantar sospechas.

El arresto

Avanzadas las pesquisas, el 27 de octubre los agentes lograron localizar y detener al presunto autor en Novelda. Se le imputan 13 delitos de hurto y 11 delitos de estafa cometidos en empresas de los municipios de Novelda, Monforte del Cid, Agost, Castalla y Monóvar. También fue intervenido el vehículo que utilizaba para cometer los delitos, quedando a disposición judicial.

El capturado, que cuenta con antecedentes por delitos similares, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Novelda, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.

El Instituto Armado recuerda la importancia de denunciar de manera inmediata este tipo de hechos, así como de reforzar las medidas de seguridad en las empresas, ya que la colaboración ciudadana y la prevención son fundamentales para la rápida identificación y detención de los autores.