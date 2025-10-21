El salteador del Castillo de Santa Bárbara de Alicante: la Policía detiene a un sospechoso de robar con una pistola simulada Las víctimas se percataron de que el arma era falsa, pero el ladrón ejercía una gran violencia para quedarse el botín

La Policía Nacional ha detenido a un asaltante de parejas que robaba a parejas que paseaban por los accesos peatonales al Castillo de Santa Bárbara de Alicante. El sospechoso es varón de 26 años de edad que habría cometido dos robos con un arma de fuego simulada, según informa la Comisaría Provincial.

Los investigadores conectaron dos robos con el mismo patrón ocurridas en las inmediaciones de la falda del castillo de Alicante. En el primero de los hechos, una pareja que paseaba por uno de los accesos peatonales a la fortaleza, fue asaltada por un varón que les apuntó con una pistola mientras les gritaba que le dieran la bolsa.

Pero una de las víctimas se percató de que el arma no era real, por lo que se negó a darle sus pertenencias, momento en el que el asaltante reaccionó violentamente y comenzó a reventarle en la cabeza el arma simulada. Tan fuerte, que se fue rompiendo el arma, y la pareja intentó detenerle. Pero ni entre los dos lograron abatir al asaltante, quien finalmente se hizo con el botín y huyó del lugar.

Ambas víctimas tuvieron que ser asistidas en un centro médico por las lesiones originadas, siendo el varón quien resultó con más lesiones, al precisar seis puntos de sutura en la cabeza y tres en el codo.

El autor de los hechos, tras cometer el robo, utilizó las tarjetas bancarias de sus víctimas en comercios, donde compró artículos de bajo coste con el fin de que no le fuera solicitado el número PIN al ser tarjetas de 'contactless'.

El segundo hecho, de análogas características, sucedió cuando dos personas que estaban sentadas en un banco del lado opuesto del mismo paseo, fueron abordadas por el asaltante, quien volvió a intimidar a sus víctimas con una pistola, entregando éstas al autor sus teléfonos móviles y dinero en efectivo.

No obstante, se dieron cuenta después de que el arma podría no ser auténtica. El tipo apretó el gatillo y ahí no hubo ningún disparo, por lo que trataron de retener al varón sin éxito, consiguiendo huir nuevamente el asaltante con las pertenencias de ambas víctimas.

Arrestado con el DNI de una de las víctimas

Analizadas las dos denuncias, los agentes encargados del caso tomaron nuevas declaraciones y realizaron pesquisas relativas a la averiguación de la identidad del varón que estaba atemorizando a los usuarios de estos paseos peatonales.

Pocos días después, cerca de un establecimiento de compra venta de objetos de segunda mano de Alicante, una dotación de servicio en labores de seguridad ciudadana localizó a un varón que coincidía con las características físicas aportadas por las víctimas.

Los agentes interceptaron al varón y le encontraron entre sus prendas los dos teléfonos móviles que les sustrajeron a las víctimas del segundo robo y que estaría tratando de vender en el lugar donde fue localizado. Ante tales hechos, fue detenido como presunto autor de los delitos denunciados.

Los agentes encargados del caso, llevaron a cabo un registro domiciliario en el alojamiento en el que se encontraba residiendo el detenido, donde hallaron el teléfono móvil de la víctima del primer suceso y su documento de identidad, además de una pistola simulada y prendas que se relacionaron con la ropa que llevaba puesta cuando perpetró los asaltos. También se hallaron otros efectos sustraídos a las víctimas del segundo robo.

Tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.