Una citación judicial, la pista que perdió en el robo del aire acondicionado de un colegio de Alicante El presunto ladrón dejó olvidado el documento oficial en las instalaciones del centro tras cometer el supuesto hurto

Adrián Mazón Alicante Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:05 | Actualizado 10:10h. Comenta Compartir

Al final ha ido al juzgado, aunque por otro asunto. El presunto ladrón del motor del aire acondicionado de un colegio de la Zona Norte de Alicante perdió una citación judicial durante el presunto robo, según ha podido conocer TodoAlicante.

Esta pista ha sido una de las claves para identificar al sospechoso, de 32 años de edad. Fueron los encargados de mantenimiento del centro quienes encontraron el documento oficial con los datos del presunto ladrón, siendo puesto a disposición policial durante la investigación.

Así, esta citación judicial -con los datos del ya detenido-, junto a otras diligencias esclarecidas durante la investigación de la Policía Nacional de Alicante, fue clave para que los agentes procedieran a su arresto como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Según explicó la Policía Nacional, este documento olvidado «le relacionaba directamente» con el robo del motor del aire acondicionado, valorado en 4.245 euros.

De este modo, tras dar con el paradero del presunto ladrón, este fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante, en una nueva visita al Palacio distinta a la de la citación que olvidó.

El robo del aire acondicionado

El conserje del centro observó que la luz de la sala de profesores saltaba, un extraño fenómeno por el que se dio aviso al servicio de mantenimiento del Ayuntamiento de Alicante.

Durante las labores de comprobación de la instalación, los operarios municipales determinaron que se trataba de un problema relacionado con el aire acondicionado y, al revisarlo, descubrieron que carecía de motor.

Tras ello, se procedió a denunciar el hurto, adjuntando también la citación judicial que encontraron en el centro, un documento «desconocido» para el personal de este colegio de la Zona Norte de Alicante.

Este dato fue crucial, junto a otras gestiones realizadas por los agentes de policía judicial de la Comisaría Alicante Norte, para llegar hasta la identidad del presunto autor del robo.