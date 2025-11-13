Dos comerciales de Alicante urdieron una estafa de móviles de alta gama con contratos falsos durante meses La Policía Nacional atribuye a los tres implicados un fraude continuado que causó un perjuicio cercano a los 30.000 euros

Alejandro Hernández Alicante Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:43 Comenta Compartir

Lo que parecía un leve desajuste administrativo en una tienda de telefonía de Alicante terminó destapando una operativa más propia de una trama profesional: contratos falsificados, móviles de alta gama entregados sin coste y una red de reventa en tiendas de segunda mano. La Policía Nacional ha frenado el fraude con el arresto de tres presuntos implicados, dos de ellos trabajabn como comerciales en la sociedad afectada, según han confirmado desde la Comisaría Provincial de Alicante.

El caso arrancó tras la denuncia presentada por la gerente del establecimiento, quien recibió un aviso de la operadora alertando de varios contratos que presentaban indicios de fraude. Al revisar la documentación, la mercantil confirmó que las gestiones habían sido realizadas por dos de sus comerciales.

Los contratos sospechosos seguían un patrón idéntico: altas y renovaciones a nombre de distintos titulares sin su autorización, a las que se vinculaban teléfonos valorados en cientos de euros que, sobre el papel, se entregaban gratuitos. Las líneas ni siquiera llegaron a activarse, pero la distribuidora ya había abonado casi 30.000 euros por esos dispositivos, según confirman fuentes de la investigación.

La investigación policial permitió reconstruir el circuito completo. Algunos de los terminales fueron revendidos en una tienda de segunda mano de Alicante, que abonó 12.709 euros a los implicados. Otros teléfonos se colocaron directamente entre particulares o a través de intermediarios. Los compradores, según las diligencias, actuaron de buena fe y desconocían la procedencia irregular de los móviles.

El hallazgo más relevante llegó al analizar la documentación interna: los dos comerciales implicados habrían firmado contratos suplantando la identidad de los titulares y presentado certificados bancarios manipulados para sortear los controles de la operadora. El tercer detenido, hermano de uno de ellos, colaboró en la venta de varios dispositivos.

Los tres apresados están acusados de delitos de estafa y falsedad documental. Las actuaciones ya han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia.