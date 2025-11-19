Robo selectivo de ganado en Alicante: desaparecen 14 corderos de una finca de Fontcalent
Los ejemplares sutraídos estaban aptos para el matadero | La Policía Nacional detiene a uno de los presuntos ladrones
Lo hicieron de noche y sin dejar apenas rastro. Catorce corderos desaparecieron de una finca cercana a Fontcalent en un asalto que, más que a un robo improvisado, se parece a una operación afinada por alguien que conocía el terreno y el valor exacto de cada animal, según ha podido confirmar TodoAlicante.
La selección milimétrica del ganado y la fuga en furgoneta, captada por las cámaras de varios vecinos, han llevado a los investigadores hasta un primer sospechoso, mientras se afanan en desentrañar quién más participó en el golpe.
La denuncia presentada por el propietario subraya un detalle que no pasa desapercibido para la Policía: los ladrones no se llevaron cualquier res. Escogieron únicamente los que estaban aptos para el matadero, los de mayor peso y rendimiento económico. Esa selección tan quirúrgica arroja luz sobre una planificación previa. Alguien sabía qué buscar, dónde estaba cada animal y cómo moverlos sin que la finca entera se alborotase.
Los agentes del Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Alicante Centro defienden la hipótesis de que los autores otearon la zona días antes, identificaron un punto débil del vallado y utilizaron un escaño improvisado para salvar la altura sin hacer ruido. Una vez dentro, actuaron con rapidez, flanqueados por la oscuridad, guiando a los animales hacia la furgoneta que más tarde captarían las cámaras de varios vecinos, ojos que sirvieron para poner nombre y apellido a uno de los ladrones.
Las imágenes fueron clave. La secuencia, analizada fotograma a fotograma por los investigadores, permitió seguir el rastro del vehículo y localizar al primer sospechoso: un español de 34 años, detenido tras varias gestiones que encajaron como un puzle.
Pero los agentes manejan indicios de que no actuó solo. La logística necesaria para mover catorce corderos de gran tamaño, la elección de un punto ciego de la finca y la coordinación para salir sin dejar brizna de rastro apuntan a un grupo con cierta experiencia.
La investigación sigue abierta y se centra ahora en identificar al resto de participantes en el asalto a la finca, que causó un perjuicio económico a la víctima de 2.500 euros, según han confirmado a este diario fuentes policiales.