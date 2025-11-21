Cae en Elche una célula que llegaba desde el extranjero en binomios, vaciaba casas y abandonaba España La Policía Nacional detiene a cuatro de los presuntos miembros del entramado que actuaba en la Comunitat Valenciana y Murcia, ya en prisión provisional

Alejandro Hernández Elche Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:35 | Actualizado 11:48h.

Llegaban del extranjero en binomios de trabajo, se mezclaban entre el vecindario como si fueran turistas de paso y, en cuestión de semanas, tejían una retahíla de robos silenciosos en viviendas de la Comunitat Valenciana y Murcia. Luego, desaparecían antes de dejar rastro. La Policía Nacional ha puesto fin a la actividad delictiva de la banda georgiana tras detener a sus cuatro miembros en Elche.

Los investigadores sitúan a uno de sus integrantes en el epicentro de otros nueve asaltos en Austria, un historial que revela la dimensión subyacente y transnacional de esta organización. El operativo policial ha acabado con un entramado que llevaba meses moviéndose entre sombras por la costa levantina.

La operación, denonimada 'Damas', se inició el pasado mes de septiembre tras detectar a dos individuos merodeando en el interior de un edificio de Elche a altas horas de la madrugada y en varias noches consecutivas. Las pesquisas revelaron que los sospechosos podrían estar realizando actos preparatorios para la comisión de robos con fuerza en domicilios.

'Modus operandi'

Los siguientes pasos de la investigación desvelaron el 'modus operandi' de la red criminal. Los delincuentes llegaban a España en binomios de trabajo. Una vez en la península, recorrían las calles de a pie en turno de mañana, adoptando numerosas medidas de seguridad para evitar ser detectados tanto por el vecindario como por cualquier patrulla policial.

Con los objetivos localizados, marcaban las puertas de las casas con hilos finos de pegamento o silicona, a fin de comprobar si los moradores se hallaban en el interior. Cuando regreseban y encontraban el hilo intacto, actuaban. Los integrantes utilizaban avanzadas técnicas de habilidad, como el 'ganzuado', 'magic key', 'bumping' o 'impressioning', que permiten acceder a las viviendas sin causar signos visibles de fuerza en las cerraduras.

El objetivo principal de los robos era la sustracción efectivo, joyas y relojes de alto valor, objetos que les servían tanto para su subsistencia en España como para enviar beneficios a su país mediante empresas especializadas en el envío de dinero, señalan fuentes de la investigación. Así operaban durante dos o tres meses. Luego abandonaban el país, dificultando su detección.

La caídal del grupo criminal

Con los miembros del entramado identificados, los agentes establecieron un dispositivo que culminó con la localización de suss cuatro integrantes cuando salían de un edificio de Elche tras cometer un robo con fuerza.

Posteriormente, se realizó una entrada y registro donde se intervinieron numerosas herramientas destinadas a la apertura de cerraduras, además de relojes y joyas de alto valor.

Con todo, la Policía Nacional arrestó a los presuntos delincuentes acusados de 11 delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. Una vez pasaron a disposición de la autoridad judicial, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

La investigación sigue abierta puesto que los agentes continúan realizando gestiones con las joyas que se han recuperado, habiendo entregado ya 37 piezas a sus legítimos propietarios, tal y como han confirmado fuentes policiales.

