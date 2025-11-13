Las denuncias por okupación se desploman en Alicante: los propietarios recurren cada vez más a empresas 'desokupa' y a la negociación forzada La provincia registra en los dos primeros trimestres del año 70 demandas, la mitad que el año anterior | La caída coincide con la entrada en vigor de la ley de eficiencia en los servicios de Justicia, que obliga a intentar llegar a acuerdos con los 'okupas' antes de demandar

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:22 Comenta Compartir

Las denuncias por okupación han experimentado un gran desplome de un año para otro en la provincia de Alicante, así como en el resto de España. El primer semestre del 2025 ha registrado un 104% menos de demandas por usurpación de bienes inmuebles comparado con el mismo periodo del 2024.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los primeros seis meses se han registrado 70 denuncias en Alicante, más de la mitad de todas las anotadas en los juzgados de la Comunitat, que suma 122 entre las tres provincias. Una cifra que choca con las demandas alcanzadas durante el primer semestre del pasado año, cuando se anotaron el doble, 143, en Alicante, y casi 230 en el territorio autonómico.

De hecho, tan solo en el segundo trimestre de 2025 se han registrado 34 denuncias por 'okupación' en Alicante, dos de cada tres de las contabilizadas en los juzgados de la Comunitat, y una caída del 46% respecto al mismo trimestre del 2024.

La caída coincide con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que obliga a los propietarios a negociar e intentar llegar a un acuerdo antes de recurrir a la vía judicial. La normativa indica que se debe tener una actividad negociadora previa y recogerla documentalmente. Si tras un mes esta ha fracasado, se podrá denunciar.

Una situación que ha provocado el desplome de las demandas por usurpación de bienes inmuebles, debido también al largo proceso que esto requiere. Desde el portal inmobiliario Idealista indican que las sentencias que avalen un desahucio están «en máximos históricos con casi 24 meses de media en España», ya que pueden pasar por varias instituciones judiciales en caso de aceptarse recursos.

Esto ha provocado que los propietarios tomen vías alternativas y no opten por denunciar, según explican los expertos de Idealista. Aquí juegan un importante papel las empresas de 'desokupación', que han tomado importancia en los últimos años. Estas empresas especializadas en desalojos son cada vez más comunes en casos como el de 'inquiokupación', cuando los inquilinos se niegan a pagar las rentas acordadas. Una estadística «que no está dentro de las oficiales de denuncias», expresan desde el portal inmobiliario.

Además, «hay muchos casos que no se denuncian ante las fuerzas de seguridad ni ante los juzgados», remarcan los expertos inmobilarios, quienes detallan que los propietarios «optan por vías alternativas para recuperar cuanto antes el inmueble, como mediante la negociación y el pago a los okupas«.