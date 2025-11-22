'Sextorsión' en Dénia: se hace pasar por el jefe de una casa de servicios escort y consigue 3.500 euros con amenazas a la víctima El arrestado contactó con la víctima tras acceder a esta página de contactos de chicas y se hizo pasar por el jefe de la casa y de los sicarios | Llegó a pasarle un vídeo violento grabado en otro país donde golpeaban a una persona para así solicitarle dinero

Óscar Bartual Bardisa Alicante Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:14

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 23 años en Dénia por, presuntamente, extorsionar a un hombre que había accedido a una página web de contactos de chicas. El presunto extorsionador le envió un vídeo violento a través del móvil y numerosas amenazas y consiguió que la víctima le llegase a transferir en varias operaciones 3.500 euros.

Según detallan fuentes de la investigación, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Judicial de la Comisaría de Denia, por un hombre que denunció la situación vivida. El individuo aseguró que estaba siendo amenazado por un tercero tras acceder a una web de contactos de chicas y mantener conversaciones con ellas.

La víctima recibió mensajes de alguien que decía ser «el jefe de la casa de servicios escort y encargado de los sicarios». Este le amenazó de muerte, así como a su familia, llegando a enviarle un video intimidatorio grabado en otro país, donde se veía que cometían actos de violencia contra una persona.

Posteriormente a esta amenazas comenzó a recibir más mensajes de otro número de teléfono desde el cual luego le solicitaron, de manera cordial, un pago de 2.500 euros por «mal uso del servicio de chicas» para ayudarle a librarse de los sicarios.

El perjudicado, por miedo a las represalias, llegó ar ealizar varias transferencias por una app de intercambio de dinero instantáneo. Sin embargo, nuevamente volvieron a contactar con él y le solicitaron otros 1.000 euros, accediendo a esta nueva extorsión y transfiriendo tal cantidad a otro número de cuenta distinto al anterior.

Finalmente, la víctima decidió denunciar los hechos, dado el estado de pánico en el que se encontraba al seguir recibiendo nuevas amenazas. Tras la denuncia, los agentes de Policía Judicial encargados del caso, realizaron las pesquisas pertinentes que les condujeron hasta un varón de 23 años de edad, a quien localizaron y detuvieron como presunto responsable de los hechos denunciados, remitiéndose lo actuado, tras la práctica de las diligencias policiales, a los juzgados de instrucción de la localidad de Denia.