Crece la delincuencia en Alicante: 10.000 delitos y 5.000 condenados más que hace una década En 2024 se registraron 23.788 hechos ilícitos y se condenó a casi 16.000 adultos y 881 menores | La tasa de extranjeros penados cada 1.000 habitantes duplica a la de españoles

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:24

En la última década la provincia de Alicante ha experimentado un importante crecimiento de la delincuencia. Durante 2024 se registraron 10.000 delitos más y 5.000 condenados en relación con los datos de 2014, según las cifras del Registro Central de Penados recogidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Alicante, con 23.788 delitos, ha sido la cuarta provincia que más ilícitos ha computado el pasado año, tan solo por detrás de Barcelona, Madrid y Valencia. En tan solo un año la cifra ha crecido en más de 3.700 personas. El desglose por nacionalidades de estos delitos de distinta tipología es de 15.451 españoles, 2.434 de personas originarias de Africa y 2.152 de América. En el caso de las cifras de África, se ha triplicado en la última década, pasando de 684 a los más de 2.434.

En cuanto a los condenados, según los datos del INE casi 16.000 personas han sido penadas en los juzgados de Alicante, por las 10.491 de hace diez años. De los condenados de 2024, 10.134 son españoles y 5.799 extranjeros, pasando este último grupo de 2.844 en 2014 a las cifras actuales. Y es que Alicante es la tercera provincia con más extranjeros condenados en 2024, por detrás de Barcelona y Madrid y superando a Valencia.

En cuanto a la comparativa de la tasa de condenados por cada 1.000 habitantes, la de extranjeros duplica a la de españoles en la provincia. Mientras que la de nacionales es de 6,6 condenados por cada 1.000 habitantes, la de ciudadanos foráneos roza los 12 penados por cada millar. Una cifra que ha aumentado de 8,2 a casi una docena en una década, por la caída de la tasa de nacionales, de 7 a 6,6.

Por edades, la franja de 41 a 50 años es la que más delitos ha cometido, con más de 5.610, seguida de la de 36 a 40 años, con 3.391. Destaca también la cantidad de delitos perpetrado por jóvenes de entre 21 a 25, casi 3.000.

Cifra de menores condenados

El caso entre los menores es bien distinto. Mientras que la delincuencia crece en Alicante, la cifra de jóvenes menores de 18 años condenados mengua en la útima década, pasando de los 974 en 2014 a los 881 de este pasado año. De ellos, 700 son españoles y 181 extranjeros, según detallan desde el INE.