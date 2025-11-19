Se inventa que le han robado su portátil en Alicante por la calle para cobrar el seguro El joven denunció un falso robo con violencia, ya que en realidad le habían sustraído el ordenador del coche y eso no lo cubría el seguro

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:51 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 26 años en Alicante por fingir ser víctima de un robo con violencia para cobrar 800 euros del seguro. El presunto estafador fue víctima de un robo en el interior de su vehículo, donde le sustrajeron el ordenador. Como el seguro no cubría estos hechos, se inventó haber sido víctima de un tirón mientras paseaba por la calle.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en la que se daba cuenta de un robo con violencia mediante el método del tirón. La víctima relató en dependencias policiales que, mientras se encontraba caminando por la vía pública dos varones se le aproximaron por la espalda y le arrebataron el ordenador que llevaba encima, valorado en 800 euros. En ese momento echaron a correr y la víctima no pudo alcanzarles.

Ante estos hechos denunciados los agentes se hicieron cargo de la investigación y, tras realizar numerosas gestiones indagatorias, comprobaron que estos hechos no habían ocurrido del modo en que los había relatado el denunciante, y que este delito con violencia no se había producido.

Tras las sospechas de los investigadores tomaron de nuevo declaración al denunciante quien finalmente admitió que los hechos no habían sucedido de la manera que los había relatado en su denuncia. El joven reconoció habérselo inventado todo para poder cobrar la indemnización a través de su seguro, si bien lo que ocurrió realmente es que días antes había sufrido un robo en su coche, donde forzaron la puerta trasera y le sustrajeron su ordenador portátil. Un hecho que el seguro no cubría y por eso decidió interponer una denuncia sobre un robo con violencia y cobrar el dinero.

Una vez confesado que los hechos denunciados eran falsos, fue detenido por un presunto delito de simulación de delito y estafa. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad de Alicante.

Fingir ser víctima de un robo puede ser un delito

La Policía Nacional explica que numerosas detenciones son producidas en la provincia de Alicante por este delito de simulación, tratándose en la mayoría de los casos de denuncias presentadas por robos de teléfonos móviles de última generación, cuando en realidad, se trata de hurtos o extravíos, o bien los denunciantes aseguran ser víctimas de un robo con violencia para beneficiarse de la indemnización del seguro.

Los hechos denunciados son investigados, por lo que, de determinarse la falsedad de los mismos, el denunciante acabaría siendo detenido como presunto autor de un delito de simulación de delito e incluso por estafa en algunos casos, generándole antecedentes policiales así como penales, que les pueden traer graves repercusiones al normal desarrollo de su vida personal.

Temas

Polícía Nacional de Alicante