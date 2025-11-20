Un clan familiar con todo un catálogo de delitos: cultivos de marihuana, armas de guerra y animales maltratados La Policía Nacional arresta a 13 personas en Orihuela con plantaciones 'indoor'

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:57

La Policía Nacional ha desarticulado un clan familiar dedicado al cultivo 'indoor' de marihuana y distribución de sustancias estupefacientes que custodiaban con armas de guerra. La operación 'Caterpillar-Zulo' se ha saldado con la detención de 13 personas que operaban desde varias viviendas en una pedanía de Orihuela, en la que, además, tenían a cinco perros «en un estado lamentable de nutrición, encerrados en habitaciones completamente insalubres, sin ventilación y sin cualquier tipo de alimentación», según informan desde la Comisaría Provincial.

Por todos estos motivos, están acusados por delitos de tráfico de drogas, grupo criminal, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas y, también, maltrato animal a dos sospechosos.

La investigación policial tuvo su inicio a raíz de multitud de quejas vecinales referentes a varias viviendas ubicadas en una pedanía de Orihuela que estaban siendo ocupadas por individuos y de las cuales emanaba un fuerte olor a marihuana. De esta manera, agentes de las Brigadas de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante y la Comisaría de Orihuela realizaron una serie de vigilancias en torno a las viviendas investigadas.

Los investigados utilizaban los domicilios para albergar cultivos 'indoor 'de marihuana. Tras los registros, se localizaron dos plantaciones de marihuana en avanzado estado de floración con unas 527 plantas. Un completo y moderno sistema de iluminación y ventilación alimentaba los ejemplares, cuyo suministro eléctrico se estaba recibiendo a través de una conexión ilegal a la red eléctrica.

Además, se intervinieron dos armas de fuego y una escopeta, ambas en perfecto estado de funcionamiento; seis armas de guerra simuladas, balanzas de precisión, cocaína, dos vehículos y 6.855 euros en efectivo.