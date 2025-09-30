Sanidad reprograma hasta 17.660 citas médicas canceladas por la alerta naranja en Alicante La consultas se han visto reducidas un 16% en la provincia debido a las lluvias y tormentas

Adrián Mazón Alicante Martes, 30 de septiembre 2025, 16:22

La Conselleria de Sanidad reprograma un total de 17.660 citas médicas en la provincia de Alicante. Se trata de consultas anuladas o de pacientes que no acudieron a sus centros de salud u hospitales debido al episodio de alerta naranja por lluvias y tormentas que ha azotado la provincia hasta el mediodía de este martes.

Las citas anuladas o no presentadas en Alicante conforman casi un 33% de las registradas en toda la Comunitat, con un total de 53.870 consultas reprogramadas. Su mayoría corresponden a Medicina Familiar, Comunitaria y Pediátrica con 28.552, seguidas de Enfermería Familiar y Comunitaria con 15.695, Consultas Externas con 7.258 y Radiología con 3.365.

Asimismo, las consultas atendidas a lo largo de este lunes, episodio de alerta naranja en toda la provincia de Alicante, se han visto reducidas en un 16% respecto al mismo día de la semana anterior, con un total de 74.267 citas médicas.

Tanto las cancelaciones y la disminución de consultas ha venido dada por las comunicaciones de la Conselleria de Sanidad, cuando lanzó mensajes SMS durante el domingo para informar de las condiciones meteorológicas.

«Ante el riesgo por la climatología adversa, se evitará el desplazamiento en caso de cita o intervención, con la garantía de la reprogramación, prevaleciendo la seguridad de los pacientes», fue el contenido de los 4,2 millones de SMS enviados y cerca de dos millones de notificaciones a través de la app GVASalut.

Desplazamiento de sanitarios y centros cerrados

La Conselleria de Sanidad también ha señalado que alrededor de 1.130 profesionales no han podido desplazarse durante el episodio de alerta meteorológica a sus centros de trabajo, entre Atención Primaria y Asistencia Hospitalaria.

Además, el órgano autonómico señala que un total de 17 consultorios permanecieron cerrados durante la jornada debido a filtraciones de agua o por falta de facultativos que no pudieron acudir al lugar de trabajo.

Los Departamentos de Salud incidieron también en que, ante un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud, el personal tiene derecho a no acudir a su puesto de trabajo, notificándolo por cualquier medio escrito.