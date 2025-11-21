Las cinco noticias más destacadas de este viernes 21 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco informaciones que han marcado la actualidad del día

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de este viernes 21 de noviembre.

1 Alicante se baña en tonos champán con el encendido de las luces de Navidad más brillantes de la historia

Alicante ha dado la bienvenida oficial a la Navidad con el tradicional encendido de luces, que ha convertido la ciudad en un resplandor continuo de color champán. Esta ha sido la tonalidad elegida este año, como avanzó TodoAlicante, para envolver, junto a otros tonos de luz, más de 130 calles, plazas y avenidas de la ciudad de Alicante. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Mazón a Llorca a las 19.57 horas el día de la dana: «Ha habido problemas en municipios de La Ribera»

El único candidato a presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha acudido este viernes al juzgado de Catarroja para aclarar su relación con Carlos Mazón el día de la dana. No es un momento agradable para el líder popular, que ha esquivado a la prensa al entrar por el garaje de las instalaciones. De esta forma evita también las fotografías. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 La IA que ha devuelto la voz a un paciente de ELA se presenta en Alcoi: un proyecto pionero en España

Cuando la voz se extingue, algo más que el sonido desaparece: se diluye una identidad entera. En la Escuela Politécnica Superior de Alcoi, un proyecto pionero ha demostrado que la tecnología también puede devolver lo que una enfermedad arrebata. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 El aeropuerto de Alicante-Elche suma otra nueva ruta a Alemania

El aeropuerto de Alicante-Elche continúa sumando nuevas rutas con uno de sus principales mercados: Alemania. Hace unas semanas Ryanair anunció la apertura de dos conexiones inéditas al país teutón para el próximo verano. Se tratan de las rutas a Saarbrücken, ubicada en la frontera con Francia y en el estado federado del Sarre, y de Friedrichshafen, situada en el Lago de Constanza.Clica aquí para leer la noticia completa.

5 La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Alicante: lista de municipios con aviso

Durante estos días de frío polar en Alicante, la provincia suma un fenómeno más. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado, por segunda vez esta semana, el aviso amarillo en la región. Clica aquí para leer la noticia completa.

