Ryanair anuncia otra nueva ruta a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Tras dar a conocer los vuelos a Saarbrücken, la aerolínea irlandesa incorpora otra conexión al país teutón para el próximo verano

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:10

Ryanair continúa ampliando su red de conexiones con Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche. El país teutón es uno de los principales mercados de la terminal alicantina. De hecho, de cara a la temporada baja es el tercer país europeo (excluyendo España) que contará con más asientos programados.

Tras su reciente anuncio de los nuevos vuelos para el próximo verano a la ciudad alemana de Saarbrücken, ubicada en la frontera con Francia y en el estado federado del Sarre, la aerolínea irlandesa ha anunciado otra nueva conexión, que ya operó entre 2009 y 2010, al Lago de Constanza.

Se trata de la ciudad alemana de Friedrichshafen, de 61.640 habitantes y ubicada en la orilla norte del lago de Constanza, en la región de Baden-Wutemberg. Así lo ha anunciado Ryanair en un comunicado, en el que detalla dos nuevas rutas desde el aeropuerto germano, a Alicante y a Palma de Mallorca, para la temporada alta de 2026.

La aerolínea irlandesa operará dos vuelos semanales entre la Costa Blanca y Friedrichshafen, que se vuelve a incorporar a la red de aeropuertos donde opera Ryanair. Con motivo de este lanzamiento, la compañía lanzó descuentos para viajar entre abril y mayo a este destino con billletes desde 35 euros.

El directo de Comunicaciones en las regiones de Alemania, Austria y Suiza, Marcel Pouchain, ha asegurado que desde la aerolínea están «encantados» de volver a volar a Friedrichshafen con el lanzamiento de rutas a destinos «tan populares como Alicante y Palma de Mallorca». Pouchain ha resaltado la importancia de conectar la región del lago y destaca los «aeropuertos regionales competitivos de Alemania», mientras que ataca otros como Berlin, Hamburgo o Memmingen.

Los vuelos estarán disponibles a partir del 1 de abril de 2026, en temporada alta y saldrán los miércoles y sábados. Desde Alicante volará hacia Alemania el miércoles a las 14.35, con llegada a las 17.05 horas, mientras que el sábado saldrá a las 8.10 horas y aterrizará a las 10.40. En sentido contrario, desde Friedrichshafen Ryanair despegará a las 17.30 horas, aterrizando a las 20.20 horas en Alicante, mientras que el sábado lo hará a las 11.05, tocando tierra a las 13.35 horas.

Nuevas rutas a Alemania

Se trata de la segunda nueva ruta a Alemania anunciada por Ryanair para el próximo verano desde el aeropuerto de Alicante-Elche. La aerolínea irlandesa aterrizará el próximo verano de 2026 en el aeropuerto de Saarbrücken, tal y como ha confirmado en un comunicado la propia terminal. Entre sus nuevas conexiones desde la ciudad teutona se encuentran Trapani, en Sicilia; Lamezia Terme, en Calabria; y Alicante.

La compañía volará por primera vez desde y hacia este aeropuerto alemán y ha elegido el aeropuerto de Alicante-Elche como una de sus nuevas rutas. Serán los jueves y sábados cuando Ryanair vuele entre ambas ciudades en un trayecto de unas dos horas.

Se trata de la segunda nueva conexión de Ryanair en el aeropuerto de Alicante-Elche, aunque esta no esperará hasta el próximo verano para ponerse en marcha. Desde la aerolínea anunciaban hace unas semanas el nuevo enlace a Bratislava, siguiendo los pasos de la húngara Wizz Air. La compañía irlandesa contará con cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y sábados en un trayecto de casi tres horas. Comenzará a operar el próximo 27 de octubre.

