El buque francés 'Jacques Chevallier' en Alicante. OB

El buque de guerra francés 'Jacques Chevallier' escala en Alicante mientras dura un ejercicio conjunto con la Marina Real de Marruecos

El navío atraca en el puerto de la ciudad para hacer una escala de descanso hasta este domingo

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:06

Comenta

El puerto de Alicante ha recibido una sorprendente visita este jueves, con el atraque del buque de guerra 'Jacques Chevallier' de la Marine Nationale francesa.

Este navío ha atracado este jueves en el puerto de Alicante dentro de una escala de descando de la tripulación. El 'Jacques Chevallier' permanecerá frente a la costa hasta este domingo.

El buque francés 'Jacques Chevallier' en Alicante. OB

La visita de este buque de guerra francés coincide con el ejercicio naval conjunto 'Chebec 25', que se da cita durante este mes de noviembre entre los puertos de Tolón y Tánger.

Este operativo anual reúne a la Marina Real de Marruecos y a la Marine Nationale francesa con el fin de reforzar la cooperación en defensa entre ambos países.

El 'Chebec 25' celebra su 33ª edición, hasta este 22 de noviembre, con el fin de perfeccionar la coordinación operativa entre las tripulaciones navales de Francia y Marruecos.

Es también este jueves 20 de noviembre cuando las tripulaciones de ambos países han concluido la segunda fase del operativo en el puerto de Tánger, donde se ha evaluado el rendimiento tras los ejercicios en Tolón.

