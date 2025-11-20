El ejército de ángeles custodios de la Navidad aterriza en Alicante El artista Lorenzo Santana instala las primeras figuras monumentales que anuncian las fechas más especiales del año

Adrián Mazón Alicante Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:50 | Actualizado 14:13h.

La Navidad ya sobrevuela la ciudad de Alicante. Así se ha podido ver a lo largo de esta mañana con la llegada del ejército de ángeles custodios que ha comenzado a tomar posiciones para anunciar las fechas más especiales del año.

El artista Lorenzo Santana ha sido el encargado de guiar estas figuras monumentales hacia sus destinos, donde se alzan hasta el próximo mes de enero.

El primero de los ángeles en engrandecer la ciudad ha sido uno de los dos construidos por el artista Javier Gómez Morollón. Su ubicación se mantiene en la glorieta del Gestor Administrativo.

Así, con vistas hacia la avenida de la Universidad, este ángel anuncia a todo aquel que sale de la autovía o viene del municipio vecino de San Vicente del Raspeig.

Durante la jornada de este jueves, el artista foguerer continúa con la instalación del resto de ángeles custodios por los barrios de la ciudad. De todos ellos cuatro son obra de Santana y dos de Morollón.

La cuadrilla anunciará se ubicará en los emplazamiento habituales, como son la rotonda del Alcalde Agatángelo Soler, las plazas de España y San Cristóbal, y en el paseo central de la avenida General Marvá.

La novedad llega con la mudanza que uno de los ángeles ha sufrido en la estación de tren de Alicante. Las obras han obligado a modificar su ubicación y, por ello, se instalará por primera vez en la zona de playas. En concreto, en la intersección de las avenidas Costa Blanca y Condomina, frente a la iglesia de San Pablo, en La Albufereta.

Más adornos navideños en Alicante

A los ángeles de la Navidad de Alicante se sumarán en los próximos días la colocación de dos murales delante de la fachada principal de la Concatedral de San Nicolás y la instalación de motivos alusivos a las fechas navideñas en los ventanales de la Casa de la Festa 'Manuel Ricarte'.

Frente a ella, en la plaza del Abad Penalva, se situarán dos murales alusivos a la Natividad. Los ventanales de la Casa de la Festa 'Manuel Ricarte' contendrán motivos navideños.

Todo estará dispuesto para coincidir con el encendido de luces de este viernes a las 19 horas y la inauguración del Belén monumental de la plaza del Ayuntamiento este domingo 23 de noviembre a la misma hora.