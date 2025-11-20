Operan de urgencia a un menor apuñalado por otro en Torrevieja
El joven tenía una herida abierta en la parte anterior del tórax cuando llegó a urgencias del Hospital, y tuvo que ser intervenido
Alicante
Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:24
Un joven de 16 años ha tenido que ser ingresado y operado de urgencia este miércoles a causa de un apuñalamiento por parte de otro joven en Torrevieja. Según ha podido conocer TodoAlicante, el menor, de 16 años, acudió poco después de los hechos a urgencias del Hospital de Torrevieja, sobre las 15 horas.
El joven, de origen latinoamericano presentaba una «herida abierta en la parte anterior derecha del tórax» y tuvo que ser operado de urgencia, según fuentes cercanas al caso. El herido llegó a Urgencias del Hospital de Torrevieja sobre las 15 horas, ingresando en quirófano una hora después para intervenir la herida por arma blanca.
Los servicios médicos han intervenido con éxito al joven, que se encuentra fuera de peligro e ingresado en el Hospital tras un episodio de cirugía torácica abierta.