Alicante y Valencia estarán conectadas en 50 minutos por Alta Velocidad durante 2027 En media hora se podrá hacer el trayecto entre la capital provincial y Murcia, con paradas en Elche y Orihuela

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:48

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este jueves que en 2027 se culminará la conexión en ancho estándar de las tres capitales de la Comunitat Valenciana, lo que permitirá conectar Valencia y Alicante por alta velocidad en menos de una hora y 30 minutos hasta Murcia. Además, supondrá también conexiones con otras ciudades importantes como Orihuela y Elche.

El Ministerio ha llamado a la «prudencia» antes de poder disponer de esta alta velocidad regional en la Comunitat Valenciana por la dimensión de las obras mencionadas y otras variables como la disponibilidad de trenes, la instalación del sistema ERTMS 2 y las nuevas vías de la estación de Alicante.

Así lo ha explicitado durante el último Acto Empresarial del Movimiento #QuieroCorredor que ha congregado este jueves en el Roig Arena de València a cerca de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil.

En este foro, Puente ha señalado que el Gobierno central cumplirá en 2027 «el compromiso de que de Almería hasta la frontera la infraestructura del Corredor Mediterráneo estará construida». Sin embargo, no puede comprometer una fecha para la construcción completa de toda la infraestructura desde Algeciras hasta la frontera francesa porque «hay un tramo que es el Granada-Almería, que es el que está en el momento de menor madurez, tiene unas complejidades técnicas importantes y los condicionantes técnicos de ese tramo no me permiten aventurar una fecha».

«Lo que sí digo y lo mantengo es que al menos desde Almería hasta la frontera en el año 2027 la infraestructura estará concluida y espero que en condiciones de ponerse en el servicio», ha señalado, antes de asegurar que «la voluntad política está, el presupuesto está, es una cuestión simplemente de los condicionantes técnicos».

Óscar Puente ha asegurado que el objetivo del Gobierno es acercar al país a su potencial y ha indicado que hay recursos disponibles y ahora tienen que «afinar la coordinación, la planificación y la ejecución para llegar a ese 100%».

El ministro ha expuesto que desde 2018 se han licitado obras por un importe de 8.327 millones en el Corredor Mediterráneo, que las adjudicaciones ascienden a 6.480 millones de euros y que se han ejecutado obras por valor de casi 5.400 millones de euros. Puente estima que se va a alcanzar un ritmo de ejecución de en torno a los 1.300 millones de euros al año. Ha subrayado que todos los tramos se encuentran en estudios completados o en marcha y con obras en todas las CCAA.

«Estamos prácticamente acercándonos al 100% de lo posible, no solo desde lo político, sino también desde lo empresarial, desde la capacidad que tienen las empresas de desarrollar estas infraestructuras en el menor tiempo posible», ha comentado. De hecho, «España, fuera de China, es el país que más rápido y mejor y más barato desarrolla sus infraestructuras», ha subrayado.