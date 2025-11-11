Todos los detalles de la Navidad en Alicante: encendido de luces e inauguración del Belén gigante La ciudad se prepara para lucir en la época más especial del año, que contará con el cierre de la plaza del Ayuntamiento al tráfico rodado

Luces de Navidad en la Rambla de Alicante.

Adrián Mazón Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 13:00 | Actualizado 13:20h.

La Navidad en la ciudad de Alicante ya está a la vuelta de la esquina. El Ayuntamiento ha dado a conocer las fechas clave de las principales atracciones a instalar de cara a la época más especial del año.

Durante estas semanas, el Consistorio culmina la instalación de luces en todas las calles de la ciudad junto a los distintos belenes que se reparten en las distintas plazas y edificios públicos.

De este modo, la cuenta atrás ha comenzado para encender la Navidad en Alicante, que contará con dos fechas principales durante este mes de diciembre.

Ampliar Adornos gigantes de las luces de Navidad en Alicante. MIRIAM GIL ALBERT

Así, el encendido de las luces está previsto para el viernes 21 de noviembre a las 19 horas en la avenida de la Constitución. Allí, como viene siendo tradicional, se colocará un gran árbol de la Navidad.

A sus pies, los alicantinos serán convocados para proceder al encendido navideño de Alicante, cuando millones de bombillas pondrán el toque de color hasta la primera semana de enero.

De este modo, las luces de Navidad de Alicante brillarán una semana antes del BlackFriday, al consensuarlo así desde el Ayuntamiento con los comerciantes de la ciudad.

Lo mismo sucederá en la plaza del Ayuntamiento con la inauguración del Belén gigante, prevista para el domingo 23 de noviembre a las 19 horas.

Fechas clave de la Navidad en Alicante Encendido de las luces de Navidad: 21 de noviembre a las 19 horas en la avenida Constitución

Inauguración del Belén gigante: 23 de noviembre a las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento

El Nacimiento de récord, compuesto por seis figuras -la Virgen, San José, el Niño Jesús y los tres Reyes Magos-, verá la luz rodeado de villancicos y arropado por cientos de alicantinos que se agolparán para celebrar así el arranque de la Navidad en la ciudad.

Corte de tráfico en la plaza del Ayuntamiento

Además, desde ese mismo día, 23 de noviembre, la plaza del Ayuntamiento de Alicante permanecerá cerrada al tráfico con un gran corte, dentro de su primera fase de peatonalización.

En este sentido, el Ayuntamiento de Alicante ha informado que la restricción al tráfico global permanecerá activa hasta el 6 de enero. A partir de dicha fecha solo podrá circular el transporte público, en el marco de la segunda fase de peatonalización.