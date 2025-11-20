Un coche vuelca en un punto de Alicante cuya peligrosidad ya había sido advertida por los vecinos El siniestro reaviva las quejas por la falta de avances en la Vía Parque, una obra inacabada cuya paralización mantiene sin resolver varios accesos estratégicos del PAU 2

Alejandro Hernández Alicante Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Un coche ha volcado este jueves sobre las 17:30 horas en el carril de incorporación desde la calle Isla de Corfú hacia la Vía Parque, uno de los tramos cuya peligrosidad ha sido denunciada en numerosas ocasiones por los vecinos del PAU 2. El siniestro ha obligado a cortar parcialmente la circulación hasta la retirada del turismo.

El accidente se produce en un punto que los vecinos han señalado repetidamente como un problema estructural, una rémora en la planificación urbana que, lejos de disolverse con las últimas obras, mantiene un trazado brusco y una visibilidad limitada.

Sus quejas no son nuevas. El pasado julio emitieron un comunicado en el que denunciaban la «desconcertante» falta de coordinación entre Generalitat y Ayuntamiento en todo lo concerniente a la finalización de la Vía Parque. Una obra que consideran clave para vertebrar la ciudad, pero que avanza entre promesas discordantes, cambios de rumbo y plazos que se dilatan una y otra vez.

Aquel mensaje ya advertía del riesgo de que la infraestructura quedara, otra vez, en tierra de nadie: un proyecto anunciado, expropiado y a medio ejecutar. Lo comparaban incluso con otros compromisos institucionales que acabaron en nada, como el centro de salud del barrio. Este jueves, con un coche patas arriba en uno de los accesos más discutidos, sus palabras adquieren un eco distinto.

Temas

Accidentes de tráfico