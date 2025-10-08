Podemos redobla su amenaza de boicot contra la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche La coalición morada no descarta tumbar la Ley de Movilidad en el Congreso, que marcará el rumbo del nuevo plan de Aena

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:23

Podemos ha elevado este martes la tensión contra el Gobierno de Pedro Sánchez al confirmar que sopesa votar en contra de la Ley de Movilidad Sostenible, una norma clave que, entre otras cuestiones, marcará la hoja de ruta del nuevo plan de Aena (DORA III) y las futuras inversiones en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que el boicot contra la Ley que permitirá ampliar la infraestructura se debe a que «todavía no ha recibido ninguna llamada del Ejecutivo» para negociar antes del debate en el Pleno del Congreso.

«Ayer el ministro Óscar Puente me dijo que me llamaría hoy, todavía no lo ha hecho, de lo cual deduzco que el Gobierno de España no está especialmente preocupado por sacar adelante la Ley de Movilidad», ha declarado Belarra.

La dirigente ha recordado que Podemos viene rechazando la norma desde hace semanas al considerarla «poco ambiciosa en la lucha contra el cambio climático» y por no incorporar la paralización de las ampliaciones del aeropuerto de El Prat y del Puerto de Valencia, condiciones que exigen para mantener su apoyo.

Inversiones en el aeropuerto de Alicante-Elche

El Plan DORA III de Aena (2027-2031) incluye la planificación estratégica de las principales infraestructuras aeroportuarias españolas, entre ellas el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández. Este plan se apoya directamente en los criterios fijados por la Ley de Movilidad Sostenible, que establece las bases del transporte descarbonizado y la intermodalidad de los grandes nodos logísticos.

Una caída de la ley, promovida por el boicot de Podemos, dejaría al Gobierno sin marco regulador para el nuevo ciclo inversor de Aena y podría retrasar proyectos de ampliación o adaptación técnica en aeropuertos como el de Alicante, que en 2024 cerró con cifras récord de tráfico de pasajeros, por encima de los 18,4 millones anuales.

Previsión de voto de la Ley

El voto de Podemos, que se muestra más cerca del «no» que de la abstención, podría ser decisivo. Con PP y Vox ya en contra, el bloque opositor sumaría 174 votos, lo que complicaría la aprobación de la norma si no prospera el apoyo de otras formaciones minoritarias.

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez esperan reconducir la negociación 'in extremis', aunque fuentes parlamentarias advierten de que el respaldo de Junts aún no está cerrado, pese a los acuerdos anunciados para subvencionar proyectos municipales en Cataluña con fondos vinculados a la propia ley.