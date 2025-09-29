Vueling suma un avión adicional a su base del aeropuerto de Alicante-Elche para la temporada de invierno

Óscar Bartual Bardisa y EP Alicante Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:04 Comenta Compartir

Vueling ha anunciado que localizará un avión adicional en su base del aeropuerto de Alicante-Elche. La aerolínea refuerza así su posición en la terminal alicantina tras anunciar hace unas semanas que tomaría el relevo de Rynair en las rutas hacia Santander y Santiago de Compostela, de las que se retiró la aerolínea irlandesa por su conflicto con Aena relativo a las tasas aeroportuarias.

Con este avión adicional Vueling programa de finales de octubre al 29 de marzo más de un millón de asientos, un incremento del 12,5%. Basará cinco aviones en el aeropuerto alicantino para volar en rutas nacionales como destinos internacionales a Bruselas, Londres, París, Milán o Ámsterdam, entre otros.

El incremento en Alicante es parte de la estrategia de cara a invierno de Vueling, temporada en la que ha programado 15,7 millones de asientos en toda España, según ha informado la aerolínea en un comunicado, en el que resalta el incremento de 400.000 plazas respecto al pasado ejercicio invernal.

Entre los aviones adicionales que incorpora a sus bases destacan el de Alicante y el de Santiago de Compostela, así como tres aeronaves adicionales en Barcelona, que ya estaban en verano, y un avión más en Málaga y Sevilla.

Como novedad de cara a la temporada de invierno destacan las nuevas rutas a Santander y Santiago de Compostela, que estarán disponibles en la temporada baja desde el aeropuerto de Alicante. Ambas rutas contarán con dos frecuencias semanales los jueves y domingos.

Además de la conexión con Galicia, Vueling ha reforzado otras rutas clave desde Alicante, como la de Tenerife Norte, cubriendo el hueco que ha dejado Ryanair tras su retirada de estos trayectos. En total serán trece rutas, de las cuales siete son internacionales.