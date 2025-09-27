Adif renueva las vías férreas en el litoral sur de Alicante que deberá eliminar la Variante de Torrellano Estos trabajos interrumpen la línea C1 de Cercanías entre la capital y Torrellano este fin de semana y el próximo

José Vicente Pérez Pardo Alicante Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:40 Comenta Compartir

Los operarios, grúas y piquetas han comenzado ya a trabajar este mismo sábado en el trazado ferroviario en el litoral sur de Alicante. A pesar de la sorpresa de los conductores que circulaban por la carretera de Elche en dirección a Urbanova, estas obras no son definitivas. Se trata de una renovación de la línea entre San Gabriel y Torrellano, como ya anunció Renfe unos días antes.

La sorpresa es lógica, por cuanto que mucho se ha anunciado que este tramo de costa se iba a liberar del tendido férreo para poder conectar Alicante con Urbanova, que formará parte del mayor paseo martímo de Europa, y dejar expedito el paso hacia el mar. Y algunos pensaban que las grúas indicaban que el momento ya había llegado.

Eso ocurrirá cuando, de verdad, empiecen los trabajos de la denominada Variante de Torrellano. El Gobierno ha licitado la segunda fase. La actuación, que ejecutará Adif, se centrará en un tramo estratégico del Corredor Mediterráneo a su paso por la provincia de Alicante, comprendido entre la capital y San Isidro. Este trazado, de 10,3 kilómetros, unirá en ancho estándar la estación ferroviaria de Alicante con la vía que va al aeropuerto de Alicante-Elche, incluida en la primera fase de la variante.

Por tanto, todavía no es lo que parece. Se trata de renovar las actuales travesas. Estos trabajos durarán este fin de semana, 27 y 28 de septiembre, y el siguiente, 4-5 de octubre. Se ha hecho en estas fechas porque las obras interrumpen la circulación entre Alicante y Torrellano de la línea C1 de Cercanías . y también afectarán a los servicios de Media Distancia.

Para quienes tengan que desplazarse, Renfe ha establecido un Plan de Transporte Alternativo por carretera entre Alicante y Torrellano en ambos sentidos.

La compañía ha programado 340 servicios de autobús, 170 cada fin de semana, por lo que se pondrán a disposición de los viajeros 18.700 plazas para los dos fines de semana.

En cuanto a los servicios de Larga Distancia, los días 27 y 28 de septiembre y 4 y 5 de octubre, no circulará el servicio Intercity València-Cartagena.

Renfe ha reforzado los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura, a través de megafonía en trenes y estaciones y de la cartelería en estaciones.