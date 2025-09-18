Ruz reprocha que no se haya invitado a Mazón y Pérez a la visita del presidente al aeropuerto El alcalde de Elche aprovecha la presencia del ministro de Transportes para reclamar la conexión ferroviaria

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:12 | Actualizado 15:46h.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha reprochado la ausencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, a la visita que ha realizado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al aeropuerto de Alicante-Elche. En el aeródromo provincial, Sánchez ha anunciado la inversión de 1.154 millones de euros para los próximos años.

Sánchez ha estado acompañado por los ministros de Transportes, Óscar Puente, y Ciencia, Diana Morant; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el subdelegado, Juan Antonio Nieves. A nivel local, además del propio Ruz también estaba invitado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que cedido su representación en el concejal de Movilidad, Carlos de Juan, al estar de viaje en China.

Ruz ha echado de menos representación tanto de la Diputación Provincial de Alicante como de la Generalitat Valenciana. Al respecto, fuentes del Ministerio de Transportes explicaban que no se ha invitado a representantes de los gobiernos provincial y autonómicos «al no tener competencias sobre el aeropuerto». No así a los alcaldes de los municipios donde se encuentra la instalación, con capacidad urbanística para ordenar el territorio municipal.

Por otro lado, el alcalde de Elche ha reclamado una vez más al Gobierno de España la conexión ferroviaria con el aeropuerto.La presencia de Puente le ha permitido tener un encuentro con el ministro para insistir, una vez más, en la necesidad de mantener un diálogo directo con el Ministerio de Transportes. «Después de más de seis peticiones al ministro queremos pedirle de nuevo una recepción, una cita o reunión para hablar de importantes infraestructuras relacionadas con Elche como la finalización de la Ronda Sur, expropiaciones, el acceso al aeropuerto y lo que es más importante, el Plan de Infraestructuras Ferroviarias».

El alcalde ha advertido que «resulta incomprensible que se inviertan centenares de millones de euros en recursos para la terminal y que esta siga sin estar conectada con el ferrocarril que, además transcurre a un kilómetro al norte del aeropuerto».

En este sentido, Ruz ha vuelto a reclamar un encuentro con el ministro para saber «en qué situación se encuentra la variante de Torrellano, la parada de AVE Elche con el propio aeropuerto, en qué situación está la conexión de esta red ferroviaria con la terminal y el Parque Empresarial. Muchas preguntas que necesitamos solventar con el ministro responsable».

Además, el alcalde ha sido tajante al señalar la anomalía que supone esta falta de conexión ya que ha subrayado que «es el único aeropuerto de España y de Europa de esta envergadura que sigue sin estar conectado con ferrocarril» y ha reiterado que «vamos a seguir insistiendo para defender las infraestructuras necesarias para que el aeropuerto funcione bien y dé un buen servicio a millones de turistas que pasan por aquí cada año».