Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
Terminal del aeropuerto de Alicante-Elche. Shootori

¿Qué obras se harán en el aeropuerto de Alicante-Elche?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado 1.152 millones de euros en trabajos en el aeródromo provincial

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:58

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves una gran inversión de 1.154 millones de euros en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández para el periodo 2027-2031. El aeródromo alicantino es uno de los mayores de Europa en su categoría y prevé superar los 20 millones de pasajeros este 2025, motivo por el que es necesario acometer obras para actualizar y ampliar sus instalaciones.

Pero, ¿en qué consistirán? Las actuaciones se harán sobre el conjunto del área terminal, aparcamientos, viales y otros elementos de la urbanización. La superficie actual del terminal se incrementará en casi un 30%.

Noticias relacionadas

El aeropuerto de Alicante-Elche avanza hacia el mejor año de su historia con casi 2,1 millones de pasajeros en agosto

El aeropuerto de Alicante-Elche avanza hacia el mejor año de su historia con casi 2,1 millones de pasajeros en agosto

Alicante es el aeropuerto de España donde más crece el número de pasajeros internacionales llegados en verano

Alicante es el aeropuerto de España donde más crece el número de pasajeros internacionales llegados en verano

El aeropuerto de Alicante-Elche suma nuevos vuelos a la capital de la moda europea

El aeropuerto de Alicante-Elche suma nuevos vuelos a la capital de la moda europea

Por una parte, es preciso intervenir en el edificio procesador con el fin de dotar al aeropuerto de un nuevo control de seguridad con la más moderna tecnología que permita no tener que sacar los líquidos ni dispositivos electrónicos del equipaje de mano; esto proporciona una mayor calidad y mejora los tiempos de paso.

En segundo lugar, el antiguo terminal será demolido y en esa zona se construirá un nuevo dique para tráfico no Schengen (fuera de la Unión Europea). Esto viene derivado fundamentalmente de los nuevos requisitos en control fronterizo, unido a un tráfico internacional mayoritariamente británico y la necesidad de dotar a esos pasajeros de una zona de mejor calidad y con una amplia oferta de servicios; estas nuevas puertas de embarque estarán asistidas por pasarelas. También se realizarán actuaciones en los accesos y aparcamientos.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Además, están previstas mejoras en las calles de rodaje en plataforma que reducirán los tiempos de rodaje de las aeronaves y la construcción de una calle de salida rápida para conseguir la misma operatividad desde ambas cabeceras de pista. Con estas actuaciones se ganará no solamente la capacidad, sino la eficiencia de las mismas lo que redunda en menores emisiones al reducir los tiempos de espera en el aire y abandonar antes la pista.

En cualquier caso, todavía no ha comenzado la redacción del proyecto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpea en la cabeza con un palo a su compañero de trabajo y acto seguido se quita la vida en un lavadero de Sant Joan
  2. 2 Alicante pone la primera piedra al barrio Nueva Albufereta donde se levantará un millar de viviendas
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Fontcalent que ha obligado a desalojar a 25 vecinos
  4. 4 La Aemet avisa que Alicante pasará del calor a las lluvias en solo tres días
  5. 5 Así será el nuevo barrio de la Albufereta: viviendas, parque, hoteles y un museo al aire libre
  6. 6 San Vicente proyecta su mayor crecimiento urbanístico en años: más de mil viviendas, el 40 % de VPO
  7. 7 Pedro Sánchez anuncia una inversión de mil millones en el aeropuerto de Alicante-Elche, pero obvia la segunda pista
  8. 8 Alicante fija sus festivos locales de 2026: Santa Faz y Hogueras, días grandes en el calendario
  9. 9 Alicante acaba con los asentamientos ilegales y chabolas que cercaban la ciudad
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 17 de septiembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante ¿Qué obras se harán en el aeropuerto de Alicante-Elche?

¿Qué obras se harán en el aeropuerto de Alicante-Elche?