¿Qué obras se harán en el aeropuerto de Alicante-Elche? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado 1.152 millones de euros en trabajos en el aeródromo provincial

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:58 | Actualizado 17:36h.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves una gran inversión de 1.154 millones de euros en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández para el periodo 2027-2031. El aeródromo alicantino es uno de los mayores de Europa en su categoría y prevé superar los 20 millones de pasajeros este 2025, motivo por el que es necesario acometer obras para actualizar y ampliar sus instalaciones.

Pero, ¿en qué consistirán? Las actuaciones se harán sobre el conjunto del área terminal, aparcamientos, viales y otros elementos de la urbanización. La superficie actual del terminal se incrementará en casi un 30%.

Por una parte, es preciso intervenir en el edificio procesador con el fin de dotar al aeropuerto de un nuevo control de seguridad con la más moderna tecnología que permita no tener que sacar los líquidos ni dispositivos electrónicos del equipaje de mano; esto proporciona una mayor calidad y mejora los tiempos de paso.

En segundo lugar, el antiguo terminal será demolido y en esa zona se construirá un nuevo dique para tráfico no Schengen (fuera de la Unión Europea). Esto viene derivado fundamentalmente de los nuevos requisitos en control fronterizo, unido a un tráfico internacional mayoritariamente británico y la necesidad de dotar a esos pasajeros de una zona de mejor calidad y con una amplia oferta de servicios; estas nuevas puertas de embarque estarán asistidas por pasarelas. También se realizarán actuaciones en los accesos y aparcamientos.

Además, están previstas mejoras en las calles de rodaje en plataforma que reducirán los tiempos de rodaje de las aeronaves y la construcción de una calle de salida rápida para conseguir la misma operatividad desde ambas cabeceras de pista. Con estas actuaciones se ganará no solamente la capacidad, sino la eficiencia de las mismas lo que redunda en menores emisiones al reducir los tiempos de espera en el aire y abandonar antes la pista.

En cualquier caso, todavía no ha comenzado la redacción del proyecto.