Terminal del aeropuerto de Alicante-Elche. SHOOTORI

Podemos planea un boicot sobre la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche

La formación rechaza apoyar en el Congreso la Ley de Movilidad Sostenible que permitirá actualizar las instalaciones de la terminal

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:25

La gran inversión de 1.154 millones de euros en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández está en jaque. Podemos ha confirmado que rechazará la Ley de Movilidad Sostenible y, con ello, boicoteará la futura ampliación de la terminal provincial, prevista para el periodo 2027-2031.

Este proyecto fue anunciado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del ministro Óscar Puente durante una visita a Alicante, en la que recalcó la necesidad de acometer obras para actualizar y ampliar las instalaciones del aeropuerto.

Así, el anuncio de Sánchez sobre el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández incluye actuaciones en la antigua terminal y la nueva pista de rodaje, entre otras actuaciones. Estas obras permitirán aumentar el tránsito de aviones y evitar el colapso del aeródromo provincial.

Sin embargo, desde Podemos han avazado que esta inversión va a quedar en «papel mojado» con su rechazo a la Ley, que superó el trámite de la Comisión de Transportes hace una semana.

En este sentido, la secretaria general, Ione Belarra, ha señalado que esta política es «puro desarrollismo» que sirve para «agravar la emergencia climática y nutrir con contratos milmillonarios a las empresas constructoras».

Además, la exministra ha insistido en que Podemos solo apoyará el texto -que permitirá ejecutar los trabajos en la terminal alicantina- en caso de que el Gobierno paralice los proyectos de la ampliación del aeropuerto de El Prat y del puerto de Valencia.

Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez se está planteando explorar otras alternativas para sacar adelante esta Ley, cuya votación en el Pleno de la Cámara se prevé para la próxima semana. Para ello se encomendará a negociar la abstención de Podemos e intentar atar el voto del diputado de UPN, Alberto Catalán.

Asimismo, el Gobierno necesitará contar con la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, quien en reiteradas ocasiones se ha mostrado contraria a la ampliación del Puerto de Valencia.

