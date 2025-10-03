Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Aterrizaje de un avión en el aeropuerto Alicante-Elche. SHOOTORI

La provincia de Alicante se abre a tener conexiones aéreas con la ciudad de Tokio

Se trata de una oportunidad que se baraja mientras se consolida la ruta directa desde Madrid

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:23

La provincia de Alicante se abre a conectar con nuevos destinos internacionales e intercontinentales. La expansión del aeropuerto podría aterrizar en Japón, el país del sol naciente, con el fin de contar con trayectos a su capital, Tokio.

Esta es una oportunidad abierta, mientras se consolida la nueva conexión directa Madrid-Tokio, para el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, la cual se ha barajado durante la celebración de la Expo Universal de Osaka 2025.

La posibilidad de establecer una ruta directa entre el aeropuerto de Alicante-Elche y Tokio supondría un salto cualitativo para la provincia, no solo en términos turísticos, sino también en el ámbito económico y cultural.

Japón es uno de los principales emisores de turistas asiáticos hacia Europa, con un perfil de viajero de alto poder adquisitivo, interesado en la gastronomía, el patrimonio cultural, la naturaleza y las experiencias de calidad.

Una ruta que va más allá del turismo

Esta ruta aérea entre Alicante y Tokio también abriría oportunidades para las empresas de la provincia en sectores como la innovación, la formación universitaria, el comercio de productos agroalimentarios o la industria tecnológica.

Además, la Costa Blanca ofrece conexiones rápidas con otros destinos de interés para los visitantes japoneses, como Valencia, Barcelona, Andalucía o el norte peninsular, lo que refuerza el potencial de convertirse en un hub de entrada alternativo al aeropuerto de Madrid.

Y es que los lazos creados entre ambos países han servido para acercar la oferta turística de la provincia de Alicante, en concreto la de Benidorm con la visita de su alcalde, Toni Pérez, al país nipón mediante 'workshops' con el Japan Travel Bureau y principales agencias que permiten barajar esta posibilidad de nuevos vuelos.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, en la Expo Universal de Osaka. AB

Este encuentro ha venido dado a través de una invitación a la capital turística de la Costa Blanca, uno de los tres ciudades europeas invitadas a la Expo de Japón, para mostrar su modelo de buenas prácticas en destinos turísticos inteligentes en el marco del proyecto 'Sustaible EU Tourism'.

