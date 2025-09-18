Pedro Sánchez anuncia una inversión de mil millones en el aeropuerto de Alicante-Elche, pero obvia la segunda pista El aeródromo alicantino superará los 20 millones de pasajeros este 2025, según las previsiones de Aena adelantadas por el presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los ministros Puente y Morant, y el resto de la comitiva, a su llegada al aeropuerto de Alicante-Elche.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:30

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la inversión de más de mil millones de euros entre 2027 y 2031 en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández en la antigua terminal y la nueva pista de rodaje, entre otras actuaciones. Estas obras permitirán aumentar el tránsito de aviones y evitar el colapso del aeródromo provincial. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha obviado la construcción de la segunda pista en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, como reivindica el sector empresarial alicantino, además de instituciones como los ayuntamientos de Alicante y Elche, la Diputación provincial y la Generalitat Valenciana.

Sánchez ha acudido a la terminal alicantina para presentar el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, que incluye la planificación de las infraestructuras de Aena. El Gobierno invertirá 13.000 millones de euros en toda España, frente a los más de dos mil millones del anterior plan, según ha explicado Sánchez. Las inversiones llegarán «a todos los aeropuertos españoles».

20 millones de pasajeros pasarán por el aseropuerto de Alicante-Elche este 2025 66% de pasajeros por Alicante de todos los que llegan a la Comunitat Valenciana

Las obras en el aeropuerto de Alicante-Elche eran más que necesarias. Sobre todo, porque la previsión de Aena es que más de 20 millones de pasajeros habrán pasado, una vez concluya 2025, por el aeropuerto de Alicante-Elche, que habrá sido reconocido por quinta vez como el mejor de Europa en su categoría. Vuelve a suponer un récord tras el 2024, cuando registró 18,3 millones de usuarios.

La previsión a nivel nacional es que sean 320 millones de pasajeros. De ellos, Sánchez ha indicado que uno de cada diez pasajeros que pasen por España lo harán en la Comunitat Valenciana. Es decir, 30,2 millones. En otra vuelta de tuerca, dos de cada tres viajeros que llegan a la autonomía vía aérea lo hacen en Alicante.

Más datos: una mejora del 10% en el tráfico aéreo supone un 0,5% del PIB nacional. Y otro: cada mil pasajeros se crea un empleo directo. Por eso, Sánchez ha echado un capote al sector turístico en general, uno de los principales motores económicos del país, al que ha llamado a «seguir cuidando y protegiendo».

Ocasión perdida

Sin embargo, Sánchez no se ha referido a uno de los grandes anhelos del empresariado: la segunda pista, una reclamación de la Cámara de Comercio y de la Generalitat a la que el Ministerio de Transportes hasta ahora se ha negado, al asegurar que las aerolíneas no la pedían.

Pero hasta el propio presidente de Aena, Maurici Lucena, ha reconocido que «empieza a estar la cosa apretada«, en cuestión de navegación aérea. »La fuerza del tráfico después de la pandemia que ha colocado a varios aeropuertos al límite de su capacidad«, ha admitido, y, por eso, »los grandes aeropuertos necesitan una gran ola inversora«.

También el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido la cuestión. Ha adelantado que España batirá su récord de pasajeros en 2025, con 320 millones de viajeros en la red nacional. Son 15 millones más que el último ejercicio.

El DORA «no tiene precedentes en las últimas décadas», ha asegurado el presidente de Aena. La empresa pública será la encargada de la inversión total reflejada en el documento. Será en el Consejo de Ministros, «que es donde se gobierna», según Puente, donde se apruebe el documento en un año aproximadamente.

Este documento «revela las prioridades» inversoras del Gobierno de España en materia aeroportuaria, ha indicado Puente.

En cualquier caso, AENA ha matizado que el proyecto que atañe a las zonas de rodamiento aún no está redactado, pendiente de las aportaciones que puedan realizar las compañías aéreas. Esto deja la puerta abierta a la futura construcción de una segunda pista, aunque sin fijarse ningún plazo de antemano.