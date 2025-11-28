Planes de Navidad con niños en Alicante: todas las actividades para este fin de semana con sus horarios La feria, el 'árbol mágico' de Canalejas o la Casa de Papá Noel se abren para los alicantinos hasta final de las fiestas

José Vicente Pérez Pardo Alicante Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:42

Alicante se inunda de Navidad a partir de este fin de semana. La ciudad ya lleva una semana bañada en el color champán de las luces ornamentales encendidas a la par que el árbol gigante de la avenida de la Constitución. Y su Belén Gigante en la Plaza del Ayuntamiento vuelve a mostrar la grandeza con la que Alicante vive esta época del año.

Los ángeles custodios anuncian la buena nueva repartidos por plazas y calles de la ciudad, que este fin de semana inaugura alguna de las atracciones más queridas por las familias.

Feria de Navidad

Desde este viernes abre sus puertas la feria de Navidad instalada en Rabasa y que estará abierta hasta el 18 de enero de 2026.

Cómo no, estarán las atracciones más populares y tradicionales como el Tren de la Bruja, el Pulpo o el Toro, imprescindibles en estos recintos. Pero la feria de este 2025 es especial, porque los visitantes de la Feria de Navidad de Alicante se encontrarán con un gran regreso: el Ratón Loco, una montaña rusa que se cambió en 2024 por el Jet Star, pero que regresa esta Navidad junto con el Flic Flac -un increíble péndulo que pone boca abajo a los pasajeros y les hace girar 360 grados-, el Rocket o el Súper Giro.

Feria de Navidad de Alicante 2024. Shootori

Los horarios entre semaana son de 17 a 24 horas; viernes, sábado y vísperas de festivo, de 17 a 1 horas; domingos y festivos, de 11 a la una de la madrugada. En los días grandes, desde el 20 de diciembre al 6 de enero, el horario cambia y será desde las 11 a la 1 horas.

Horario de la feria de Navidad de Alicante fuera del periodo de vacaciones escolares Lunes a jueves: de 17 a 24 horas

Viernes: de 17 horas a 1

Sábados: de 17 horas a 1

Domingos: de 11 horas a 1

En vacaciones (del 20 de diciembre al 6 de enero): de 11 a 1 horas.

El 'árbol mágico' de Canalejas

Una de las novedades de esta Navidad en Alicante 2025-26 se sitúa en el Parque de Canalejas con un 'árbol mágico', de 13 metros de altura, convertido en atracción recreativa para mayores y pequeños. Su mecanismo permite a los usuarios flotar entre las ramas de ese abeto, como si formaran parte de una de las guirnaldas del mismo.

Estará en funcionamiento desde el viernes 28 de noviembre hasta el 7 de enero en los siguientes horarios: de 11 a 14 horas y de 16 a 22 horas, salvo el 24 y el 31 de diciembre. Estos dos días, desde las 11 a 14 horas, y de 16 a 20 horas.

Casa de San Nicolás o Papá Noel

La Casa de Papá Noel o San Nicolás, en la Plaza Séeca, se ha convertido con el paso de los años en una de las atracciones más solicitadas de la Navidad alicantina. A las cuatro horas de abrirse el plazo de la cita previa en la web municipal, ya se habían cerrado 5.471 solicitudes del total de las 5.950 ofertadas. Las de los fines de semana se agotaron en ese corto plazo de tiempo. Los primeros en acceder este sábado -29 de noviembre-, lo harán a partir de las 12 horas. Permanecerá abierta hasta el miércoles 24 de diciembre.

Feria infantil en la Plaza Séneca

La misma plaza Séneca acogerá desde el domingo 30 de noviembre y hasta el 7 de enero de 2026 la Feria Infantil de Navidad. Los horarios son: hasta el sábado 20 de diciembre, de 17 a 21.30 horas, salvo sábados, domingos y festivos (10 a 14.30 y de 16 a 21.30 horas); del 21 de diciembre hasta el 7 de enero, de 10 a 14 horas, y de 16 a 21.30 horas.