Carrera Popular de Papá Noel-La Florida este sábado

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 16:53

Alicante se prepara para acoger la VIII Carrera Popular de Papá Noel-La Florida, que se va a celebrar el sábado 29 de noviembre, con salida desde la plaza Padre Ángel Carcagente organizada por el Ayuntamiento de Alicante, a través de las concejalías de Comercio y Deportes y la asociación de Comerciantes Unidos de Alicante (ACUA), a la que se puede acudir vestido de Papá Noel y ya cuenta con 420 inscritos.

La carrera consta de varias categorías: la absoluta de 5.200 metros (4 vueltas), andarines con una distancia de 2.600 metros (2 vuelta) y salida a las 10 horas, y las carreras infantiles previstas a las 11 horas. La inscripción es gratis, se puede realizar en www.15cumbres.com y el plazo para realizarla finaliza este jueves 26 de noviembre. Los dorsales se repartirán el día de la carrera desde las 9 horas en la plaza Padre Ángel Carcagente.

Los concejales de Comercio y Deportes, Lidia López y Manuel Villar, invitaron a participar «el objetivo es que todos nos sumemos al evento deportivo saludable participando andando o corriendo para dinamizar el barrio y llenar nuestras calles más comerciales de La Florida de la ilusión de la Navidad en esta especial carrera popular que celebra su octava edición y siempre es un éxito».

La Asociación de Comerciantes Unidos Alicante premiará con 40 vales de los comercios del barrio a los ganadores de las distintas categorías para que puedan gastarlos en los comercios asociados y obtendrán tres trofeos conmemorativos aportados por la concejalía de Deportes, y para los que ganen las carreras infantiles se les va entregar unos premios sorpresa con medallas y vales de los comercios.

Cortes de tráfico Para celebrar la carrera está prevista la restricción al tráfico, de 7 a 15 horas, del recorrido con salida desde la plaza Padre Ángel Carcagente por Cisne, entre Vall de Gallinera y Casiopea, transcurriendo por Cefeo, Fátima con final en la misma plaza de inicio de la carrera.

En las carreras infantiles podrán participar los niños de entre 2 y 15 años, en diferentes categorías: chupetines (2 a 6 años): 100m, benjamines (7 a 8 años) 200m, alevines (9 a 11 años) 400m e infantiles (12 a 15 años) 800 m.

«La asociación realiza esta carrera con la convocatoria de subvenciones de Comercio del Ayuntamiento, es una iniciativa muy positiva que une y atrae a nuevos clientes y se da a conocer esta emblemática zona de la ciudad, además cuenta con la colaboración de un comercio del barrio Woolo que patrocina las camisetas y de la concejalía de Deporte que aporta los trofeos y la gestión del evento», explicó la edil Lidia López.

La carrera popular invita a todos a pasar una mañana en familia y amigos de Navidad, con un evento en el que se puede participar de forma gratuita para apostar por impulsar y dinamizar nuestro comercio local en los barrios de Alicante. Asimismo, los 300 primeros corredores obtendrán un gorro de Papá Noel de obsequio al recoger el dorsal, y los 200 adultos una camiseta conmemorativa al finalizar la prueba, así como se repartirán 50 camisetas para la categoría de infantiles.