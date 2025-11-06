Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Luces de Navidad de Xixona. TA

La Navidad ya brilla en Alicante: este municipio será el primero en encender sus luces

Las bombillas, la música y el ambiente navideño con olor a turrón transformarán sus calles en un auténtico escenario de cuento

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:18

La cuenta atrás para la Navidad ha terminado, al menos en uno de los municipios más mágicos de Alicante. Y es que Xixona, la cuna del turrón, cuenta las horas para dar el pistoletazo de salida y encender sus luces, siendo la primera localidad de la provincia en hacerlo.

Será este viernes cuando Xixona iluminará todos los rincones de su municipio a través de un espectáculo de luz cargado de emoción, tradición y olor a turrón.

Así, el Ayuntamiento de Xixona aprovecha el Día Mundial del Turrón, para llenar de magia sus calles. Y no solo eso, sino que también inaugurará el Betlemet, en un acto que espera congregar a numerosos vecinos y visitantes.

El encendido de las luces de Navidad de Xixona será a las 19.45 horas de este viernes en la calle Francesc Nicolau Mira Miralles, frente al Betlemet de Xixona.

A dicha hora, las luces se encenderán al compás de la ilusión de pequeños y mayores, y las primeras bombillas en brillar iluminarán el emblema del municipio, ese espíritu dulce y acogedor de la ciudad que cada año endulza la Navidad de todo el país.

Feria de Navidad de Jijona

Una de las atracciones más esperadas durante la Navidad en Xixona es la Feria de Navidad, que se celebrará del 4 al 8 de diciembre, ampliando su duración un día más al coincidir con el puente festivo.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

La edición de este año volverá a contar con los tradicionales puestos de venta de turrones, dulces navideños, productos artesanos y artículos de regalo, así como una programación cultural y familiar variada, con actividades, música, talleres, degustaciones y exhibiciones, que contribuyen a crear un ambiente único que sirve como preámbulo de las fiestas navideñas.

