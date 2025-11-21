Alicante se baña en tonos champán con el encendido de las luces de Navidad más brillantes de la historia Un gran despliegue de motivos, figuras gigantes y rincones brillantes, con más de 2,6 millones de bombillas, transforma la ciudad

Alicante ha dado la bienvenida oficial a la Navidad con el tradicional encendido de luces, que ha convertido la ciudad en un resplandor continuo de color champán. Esta ha sido la tonalidad elegida este año, como avanzó TodoAlicante, para envolver, junto a otros tonos de luz, más de 130 calles, plazas y avenidas de la ciudad de Alicante.

Cientos de personas se han congregado en torno al árbol de 18 metros de la avenida de la Constitución para acompañar el momento en el que se ha pulsado el botón para iluminar las estructuras, estallando en aplausos cuando el cielo urbano ha quedado teñido por los destellos dorados.

La ciudad de Alicante luce ya más de 2,6 millones de bombillas led, distribuidas por todos los distritos, sienda esta una edición inédita que ha permitido llevar la iluminación navideña a rincones que nunca antes se vestían de fiesta.

El recorrido lumínico ofrece motivos variados: desde guirnaldas clásicas hasta estructuras contemporáneas, figuras suspendidas, cortinas de luz e instalaciones de gran formato que se han convertido en puntos de fotografías para vecinos y visitantes.

Uno de los focos principales es este árbol gigante de la avenida de la Constitución, una estructura monumental acompañada por dos adornos gigantes que, con formas de bolas y paquetes navideños, funcionan como portales luminosos y espacios instagrameables.

A este eje central se suman tres grandes figuras en la Explanada y otro conjunto de gran formato en la plaza de la Montañeta. Además, la plaza del Ayuntamiento ha quedado también completamente envuelta por motivos brillantes que realzan el Belén monumental y el entorno del edificio consistorial.

La sensación al recorrer el centro es la de atravesar una ciudad completamente transformada en avenidas convertidas en túneles de luz, árboles decorados con microbombillas que parecen flotar y esquinas que ya son escenarios de postal.

Próxima cita de la Navidad

La próxima cita será este domingo, cuando un espectáculo de luz, color y música marque el ritmo de la inauguración del Belén gigante de Alicante, a las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento.