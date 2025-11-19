Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Casa de San Nicolás. TA

Casa de Papá Noel en Alicante: cita previa y ubicación

El Ayuntamiento pone en marcha las reservas gratuitas para esta atracción en el centro de la ciudad

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

La Navidad en Alicante volverá a contar con la Casa de la Papá Noel, las cual abrirá sus puertas el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 12 horas. Como viene siendo habitual, esta atracción se instalará en la plaza Séneca.

El Ayuntamiento abrirá la reservas online, para solicitar la cita previa, de visitas a la Casa de Papá Noel este jueves 20 de noviembre, a partir de las 10 horas en la web municipal www.alicante.es.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en todoalicante.es

