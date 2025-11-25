Alicante estrena el 'árbol mágico', una atracción de Navidad para flotar entre luces gigantes Esta instalación inmersiva de 13 metros de altura se ubica en el entorno del monumento a Canalejas, junto a la Explanada

Adrián Mazón Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 06:28

Lo que parecía que iba a ser un árbol de Navidad más en las calles de Alicante ha resultado ser una atracción de feria. Se trata del 'árbol mágico', una instalación inmersiva de 13 metros de altura que permite flotar entre luces gigantes.

Este gran árbol, instalado en el monumento a Canalejas junto a la Explanada, es una de las importantes novedades que suma la Navidad en Alicante durante este año.

Ampliar El 'árbol mágico' junto al monumento a Canalejas. SHOOTORI

Esta atracción de feria plantada en pleno centro de Alicante permite que a los usuarios flotar entre las ramas de este gran árbol de Navidad, como si estuvieran en el escenario de un cuento.

Y es que la propuesta permite vivir la Navidad desde un ángulo totalmente distinto en Alicante, al entrar en el interior del árbol y elevarse, en sus cápsulas, suavemente entre luces brillantes y decoración gigante.

Ampliar Cápsulas del 'árbol mágico'. SHOOTORI

Esta es su esencia, la de crear la sensación de estar suspendido en pleno corazón del espíritu navideño. La experiencia está pensada tanto para niños como para adultos y se ofrece en formato de entrada para dos personas.

Según el programa oficial de la Navidad de Alicante, esta atracción se inaugurará este viernes 28 de noviembre, con horarios de 11 a 14 horas y de 16 a 22 horas hasta el 7 de enero. Estos cambiarán los días 24 y 31 de diciembre, al cerrar a las 20 horas.

Ampliar Detalles de las luces del 'árbol mágico'. SHOOTORI

Esta nueva atracción, el 'árbol mágico', se suma a otros atractivos navideños instalados en Alicante, como el Belén gigante, los ángeles custodios, la Casa de Papá Noel, el Campamento de las carteras reales, la Feria de Rabasa, la de plaza Séneca o los nacimientos repartidos por la ciudad.