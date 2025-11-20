Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Así es la Casa de Papá Noel en Alicante. Shootori

Agotadas las entradas 'on line' a la Casa de Papá Noel de Alicante: estos son los únicos horarios ahora disponibles

En apenas cuatro horas se han reservado las 5.471 citas previas de la web municipal

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:26

Comenta

Alicante espera con ganas las próximas fiestas de Navidad, como se ha podido ver con la rapidez con la que se han agotado las entradas para la Casa de Papá Noel, ubicada desde el 29 de noviembre al 24 de diciembre en la Plaza Séneca. En apenas cuatro horas se han agotado buena parte de las citas previas gratis que estaban disponibles en la web municipal. En total, 5.471 de las 5.950 ofertas.

El sistema de cita previa permite un máximo de ocho citas por cada franja horaria de quince minutos. El número total de personas por cada una de ellas es de seis, incluyendo al solicitante. Abrirá el sábado 29 de noviembre, a las 12 horas. La última cita de ese día está programada a las 20.45 horas.

Ya se han terminado las disponibles para los fines de semana y los días festivos (como el próximo lunes 8 de diciembre). Pero, para quien no haya podido conseguirlas, todavía hay una última posibilidad: quedan 500 invitaciones hasta completar el cupo. Eso sí, sólo permiten el acceso al recinto de la Plaza Séneca durante las matinales de los días laborables.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha explicado que «la acogida que ha vuelto a tener esta iniciativa, dentro de la campaña 'Alicante, vive una Navidad Gigante', supone un claro ejemplo de las expectativas que ha generado esta Navidad».

Entradas para el Campamento Real y la Cabalgata

Las próximas citas previas en activarse serán las del Campamento Real y la de las sillas para presenciar la Cabalgata de los Reyes Magos del 5 de enero. La primera de ellas se habilitará el 18 de diciembre, desde las 10 horas en la web municipal. La segunda, el viernes 26 de diciembre a las 10 horas en www.vivaticket.es y de manera presencial en las taquillas de la Plaza de Toros.

La plaza Séneca de Alicante contará, además, con una feria infantil ubicada junto a la Casa de Papá Noel. Las atracciones arrancarán el 30 de noviembre, en horario de 17 a 21.30 horas excepto los sábados, domingos y festivos, que funcionarán de 10 a 14.30 horas y de 16 a 21.30 horas.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El horario de esta feria infantil de Navidad en Alicante se ampliará durante el periodo de vacaciones. Entre el 21 de diciembre y hasta el 7 de enero, las atracciones abrirán de 10 a 14 horas y de 16 a 21.30 horas de lunes a domingo.

