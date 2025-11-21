Agenda de la Navidad de Alicante: más de 100 planes, espectáculos, ferias, belenes, conciertos y cabalgatas hasta enero La programación despliegue actividades, ocio, cultura, rutas, magia y experiencias por toda la ciudad

Alicante ya ha abierto oficialmente su 'Navidad Gigante', un programa descomunal que convertirá la ciudad en un parque temático navideño hasta el 7 de enero de 2026.

Más de 100 actividades, ferias, rutas, talleres, mercadillos, espectáculos, conciertos, cabalgatas y eventos para todas las edades llenan cada rincón del municipio, desde la Explanada hasta la Plaza de Toros y los barrios.

Ruta de los Belenes de Alicante

El pistoletazo de salida llega con la inauguración del Belén monumental en la plaza del Ayuntamiento, que contará con un espectáculo este domingo 23 de noviembre a las 19 horas.

A este Nacimiento se suman el Belén Social en la Montañeta, el Belén Municipal en el Ayuntamiento y los belenes de Gran Vía, Diputación y estación de tren Renfe-Adif, que además contarán con actuaciones corales en su apertura.

Miércoles 26 de noviembre: Inauguración del Belén de la Montañeta y noche del Belén con dulces y villancicos

Jueves 27 de noviembre: Inauguración del Belén del zaguán del Ayuntamiento

Lunes 1 de diciembre: Inauguración del Belén en la delegación del Consell en Alicante y en el Centro Comercial Gran Vía

Miércoles 3 de diciembre: Inauguración del Belén de la Diputación de Alicante

Jueves 11 de diciembre: Inauguración del Belén en la estación de tren de Alicante

La Ruta de los Belenes permitirá visitarlos todos con recorridos guiados los días 16 y 18 de diciembre, a las 18 horas. El recorrido, con cita previa, arrancará en el Ayuntamiento de Alicante y visitará los Nacimientos instalados en la Conselleria de Innovación, en la Montañeta, Diputación y estación de tren.

Mercados, ferias y atracciones

La ciudad de Alicante estrenará el Mercado de Navidad en el paseo de Federico Soto hasta el 6 de enero junto a la Feria Infantil y la Casa de San Nicolás en plaza Séneca.

A todo ello se le añade las atracciones en Canalejas y una gran Feria de Navidad en Rabasa abierta hasta el 18 de enero. Además, el ya icónico Árbol Gigante de Navidad iluminará la avenida de la Constitución hasta el 7 de enero.

Música, talleres y planes diarios

La Navidad llega a todos los distritos con la programación 'Alicante Comercio', que desplegará talleres, realidad virtual, photocalls 360º, espectáculos y animación en más de 15 plazas de la ciudad.

Alicante Comercio 12 de diciembre: Plaza América

13 de diciembre: Plaza de Argel

19 de diciembre: Plaza Magallanes

20 de diciembre: Plaza Pla-Carolinas

22 de diciembre: Plaza Navarro Rodrigo

23 de diciembre: Pau 5 e Historiador Vicente Ramos

26 de diciembre: Plaza Calvo Sotelo

27 de diciembre: Plaza San Blas

29 de diciembre: Plaza Villafranqueza

30 de diciembre: San Gabriel

La oferta se completa con talleres de collage y fanzine, conciertos de Navidad, tardeos navideños en la Plaza de Toros y actividades 'A la Fresca' con un árbol de los deseos en las Cigarreras.

Papanoelada, travesía en el Postiguet y carreras

Entre las actividades más esperadas aparece la Papanoelada motera, la tradicional Travesía de Navidad en la playa del Postiguet, el gran evento NaviFitness en la Explanada y la San Silvestre del 26 de diciembre.

Nochevieja en la Rambla con orquesta y cotillón infantil

Alicante vivirá una cita doble de cara al próximo 31 de diciembre. Por la mañana, la Rambla de Méndez Núñez celebrará el cotillón infantil con un ensayo de las campanadas.

Por la noche, la gran fiesta de Fin de Año con reparto de uvas, música en directo y un dispositivo de seguridad que incluye la instalación de un Punto Violeta hasta las cinco de la madrugada.

Carteras reales y Cabalgata de Reyes

Desde finales de diciembre abrirá el Campamento de las carteras reales en la plaza de Gabriel Miró. Además, las tres ayudantes de Sus Majestades recorrerán la ciudad en cabalgata el día 4 de enero.

La gran Cabalgata de los Reyes Magos de Alicante arrancará el 5 de enero a las 19 horas, con venta anticipada de sillas disponible desde el 27 de diciembre tanto online como en la plaza de Toros.