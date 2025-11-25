La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad El Ayuntamiento avanza que la instalación prevista para la plaza de toros se ubicará frente al mar

La ciudad de Alicante volverá a contar con una pista de hielo por Navidad. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado la llegada de esta atracción, a instalar en el Muelle 12 del puerto.

Ha sido este martes cuando la portavoz del Gobierno municipal, Cristina Cutanda, ha afirmado que la pista de hielo se ubicará en el Muelle 12 del puerto de Alicante, sin entrar en más detalles.

La concejala de Fiestas ha hecho este anuncio tras valorar su instalación en la plaza de toros de Alicante, como expresó la pasada semana durante la presentación de la programación de la Navidad.

En el coso, tal y como detalló, se instalarán atracciones navideñas, a ubicar en el Patio de Sol; mientras durante dichos días se estaba «cerrando y ultimando una pista de hielo» que, al final, no congelará la arena, sino que, según Cutanda, regresará al puerto de Alicante.

«Igual que el año pasado se instaló en la plaza, este año en el Muelle», ha señalado la portavoz municipal, recordando la pasada atracción de hielo sintético que se ubicó sobre las teselas del paseo del Puerto Viejo frente al Casino.

La pista de hielo es una de las principales atracciones de la programación navideña de Alicante, cuyo atractivo atrae a familias y visitantes durante el periodo festivo. Todavía quedan por concretar los días de apertura y horarios, con la previsión de funcionar a partir de diciembre.

Mientras se despeja el futuro de la posible pista de hielo de Alicante en el Muelle 12 del puerto, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha otras atracciones navideñas como el Belén gigante, los ángeles custodios o el 'árbol mágico' instalado en Canalejas, una atracción de feria para flotar entre luces gigantes.