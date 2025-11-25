Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad
Pista de hielo instalada en Alicante durante las pasadas Navidades. SHOOTORI

La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad

El Ayuntamiento avanza que la instalación prevista para la plaza de toros se ubicará frente al mar

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

La ciudad de Alicante volverá a contar con una pista de hielo por Navidad. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado la llegada de esta atracción, a instalar en el Muelle 12 del puerto.

Ha sido este martes cuando la portavoz del Gobierno municipal, Cristina Cutanda, ha afirmado que la pista de hielo se ubicará en el Muelle 12 del puerto de Alicante, sin entrar en más detalles.

Pista de hielo instalada en Alicante durante las pasadas Navidades.

Ver 32 fotos
Pista de hielo instalada en Alicante durante las pasadas Navidades. SHOOTORI

La concejala de Fiestas ha hecho este anuncio tras valorar su instalación en la plaza de toros de Alicante, como expresó la pasada semana durante la presentación de la programación de la Navidad.

En el coso, tal y como detalló, se instalarán atracciones navideñas, a ubicar en el Patio de Sol; mientras durante dichos días se estaba «cerrando y ultimando una pista de hielo» que, al final, no congelará la arena, sino que, según Cutanda, regresará al puerto de Alicante.

«Igual que el año pasado se instaló en la plaza, este año en el Muelle», ha señalado la portavoz municipal, recordando la pasada atracción de hielo sintético que se ubicó sobre las teselas del paseo del Puerto Viejo frente al Casino.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

La pista de hielo es una de las principales atracciones de la programación navideña de Alicante, cuyo atractivo atrae a familias y visitantes durante el periodo festivo. Todavía quedan por concretar los días de apertura y horarios, con la previsión de funcionar a partir de diciembre.

Mientras se despeja el futuro de la posible pista de hielo de Alicante en el Muelle 12 del puerto, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha otras atracciones navideñas como el Belén gigante, los ángeles custodios o el 'árbol mágico' instalado en Canalejas, una atracción de feria para flotar entre luces gigantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vientos de 129 kilómetros por hora sacuden un municipio de Alicante horas antes de que la Aemet active la alerta amarilla
  2. 2 Pederastas, asesinos y capos de la droga: estos son los diez fugitivos más buscados de España
  3. 3 El Hércules se pone manos a la obra con la renovación de Nico
  4. 4 La ciudad de Alicante se blinda por la alerta amarilla: cierra los castillos y protege el Belén gigante por riesgo de viento
  5. 5 Cuatro líneas del autobús de Alicante cambian sus recorridos por la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento
  6. 6 Un nuevo crucero saldrá desde Alicante a partir de abril del 2026
  7. 7 Alicante encadena otros dos nuevos apagones en los barrios con más de seis horas de cortes de luz
  8. 8 Rescatan a dos hombres secuestrados en Almoradí tras ser torturados en un descampado
  9. 9 Las obras de la primera supermanzana de Alicante arrancarán los próximos días
  10. 10 Un municipio de Alicante aprueba una moción para frenar el aumento de la tasa de basura impuesto por el Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad

La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad