Cuenta atrás para la Feria de Navidad de Alicante: fechas y horarios Las atracciones volverán al multiespacio Rabasa donde las luces los dulces y el espíritu navideño harán rebosar la magia

Alicante se prepara para sumergirse en la magia de la Navidad. La Feria de Navidad vuelve este año con más ilusión que nunca y lo hace en un escenario ya convertido en tradición, el multiespacio Rabasa en la calle Jávea de la ciudad.

La Feria de Navidad de Alicante abrirá sus puertas el próximo viernes 28 de noviembre, día del BlackFriday, a partir de las 18 horas y permanecerá en activo hasta el sábado 18 de enero.

Así, este rincón de la ciudad de Alicante se transformará en un auténtico paraíso navideño lleno de luz, música, diversión, olor a algodón de azúcar y múltiples atracciones para todo tipo de público.

Durante casi dos meses, el recinto de la Feria de Navidad de Alicante contará con las atracciones más clásicas norias, como los tradicionales coches de choque y los carruseles infantiles, hasta importantes novedades para los más valientes.

El presidente de la Feria de Navidad de Alicante, Pepito Carrión, ha señalado que están cerrando los últimos de detalles de la feria, comprobando los distintos espacios para albergar nuevas atracciones que están «interesadas» en acudir a la ciudad durante la época más especial del año.

Todo ello convertirá el multiespacio Rabasa de Alicante en un lugar donde la ilusión se contagia, las familias se reencuentran y los recuerdos se crean entre luces parpadeantes y música de fondo.

Además, los visitantes de la Feria de Navidad de Alicante disfrutarán también de una amplia zona de puestos gastronómicos y casetas tradicionales, donde no faltarán los imprescindibles de estas fechas como el algodón de azúcar, churros recién hechos, gofres, turrones y manzanas caramelizadas.

Fechas y horarios de la Feria de Navidad de Alicante

La feria abrirá sus puertas del 28 de noviembre al 18 de enero, ofreciendo semanas repletas de actividades y planes para disfrutar en pareja, con amigos o en familia. Fuera del periodo de vacaciones escolares, abrirá de viernes a domingo.

Horario fuera del periodo de vacaciones escolares Lunes a jueves: cerrado

Viernes: de 18 horas a cierre

Sábados: de 18 horas a cierre

Domingos: de 12 a 14 horas y de 18 horas a cierre

Durante las vacaciones de Navidad, del 20 de diciembre al 6 de enero, la feria abrirá todos los días por la tarde, de 17 horas a cierre, y los domingos y festivos también por la mañana, de 11 a 14 horas.

Horario de la feria en vacaciones Lunes a sábado: de 17 horas a cierre

Domingos y festivos: de 11 a 14 horas y de 17 horas a cierre