Alicante va a por el récord más sabroso con 9.000 porciones gratuitas de coca de mollitas en el corazón de la ciudad Veintiséis obradores se unen para elaborar 170 metros de este plato típico en plena calle | Habrá un concurso para elegir la mejor receta

Adrián Mazón Alicante Viernes, 17 de octubre 2025, 17:19 Comenta Compartir

Alicante se prepara para vivir uno de los días más esperados de este año de Capitalidad Gastronómica. La avenida de la Constitución se transformará durante la tarde de este sábado en un auténtico templo del sabor con la elaboración de una coca de mollitas de récord.

Tal y como anunció el Ayuntamiento de Alicante, se espera que esta receta típica de la ciudad alcance los 170 metros, en una única elaboración que se moldeará sobre una mesa alargada colocada a lo largo de este calle, entre el Mercado Central y el Teatro Principal.

Para ello, un total de 26 obradores y panaderías de Alicante se han animado a participar en la creación de esta coca de mollitas gigante que repartirá 9.000 porciones gratuitas entre todos los alicantinos y visitantes que se acerquen entre las 18 y 21 horas.

Será una vez montada, cuando un notario dará fe de las dimensiones de esta coca de mollitas monumental. Con ello se certificará la dimensión total de cara a presentarla, en un futuro, a un Récord Guinnes, según ha podido saber TodoAlicante.

Así, tras la validación del notario, la megafonía anunciará el reto conseguido mediante la unión de cientos de cocas de las mismas medidas. Será en dicho momento cuando también arrancará el concurso que dará a conocer cuál de todas es la mejor coca de mollitas de Alicante.

La concejala de Hostelería, Comercio y Mercados, Lidia López, ha agradecido la implicación de los panaderos y ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de una cita que ya se siente como uno de los momentos clave de la Capital Española de la Gastronomía 2025.

Cocas de mollitas para todos: normales y sin gluten

El concurso de la mejor coca de mollitas de Alicante cuenta con dos secciones, una con y otra sin gluten. Con ello, se pretende hacer partícipe a todas las personas que se acerquen a degustar gratis este producto típico de la ciudad.

Además, el evento contará con un escenario con música y animación. Aguas de Alicante también participa en esta iniciativa con la instalación de una fuente y habrá refrescos de Fuze Tea.

Obradores y jurado

En el concurso participan un total de 24 obradores y panaderías en la categoría de coca de mollitas tradicional, entre las que se encuentran Delicias de Gala (premio a la mejor coca amb tonyina), El Horno antiguo de Benimagrell, Hermanos Guardiola, Horno de Dorita, Horno l'alacanti, Horno Panadería Merytoña, La Levantina, Moods Bakery, Opalo pastelería, Pan de fini, panaderías Angelita S.L, panadería Cafetería Cristina, Califa, Escoda, Ester, Zaragoza sl, Paquito, El Castell, Sirvent, pastelería Rico, Talión y Sánchez Artesanos.

En la categoría de coca de mollitas sin gluten participan dos panaderías JM García Sin Gluten y Toni-Pal de Cel.

El jurado estará presidido por la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y compuesto por las concejalas de Comercio y Hostelería y Turismo, Lidia López y Ana Poquet, así como representantes de la Cámara de Comercio de Alicante, el presidente del Gremio de Panaderos, Harinas La Encarnación y Facpyme, que darán a conocer ese mismo sábado en el evento al ganador de la mejor coca de mollitas de Alicante.