Récord del stand de Alicante en la feria gastronómica de IFA En las cuatro jornadas de feria se han servido un total de 4.800 degustaciones de productos locales

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 6 de octubre 2025, 15:47 | Actualizado 15:55h.

La séptima edición de la feria Alicante Gastronómica cierra sus puertas este lunes como uno de los mejores certámenes gastronómicos internacionales tras cuatro días de intensos showcookings, catas, master class y actividades. El stand del Ayuntamiento de Alicante ha batido récord con aforo completo todos los días y ha contado más de 5.500 visitas, coincidiendo, además, en el año que la ciudad es Capital Española de la Gastronomía

La concejala de Hostelería, Lidia López, ha destacado que «la buena respuesta de público en el stand municipal de esta edición que ha sido de récord y nos sitúa en el máximo nivel con miles de vistas este año que somo Capital Española de la Gastronomía».

La edil agradece a todas las personas que se han acercado señalando que «cerramos el programa con mucha satisfacción y queremos agradecer también a los restaurantes, chefs y entidades que son los protagonistas de este éxito por su implicación, ellos nos posicionan internacionalmente, representan la excelencia y son un ejemplo».

Asimismo, en las cuatro jornadas de feria se han servido en el stand de Alicante un total de 4.800 degustaciones de productos locales como arroces, vinos, carnes, quesos, uva o vermuts; productos tradicionales como coca amb tonyina y coca de mollitas y cocina internacional de Japón y Venezuela. La feria ha contado con una programación ininterrumpida en el espacio gastronómico del Ayuntamiento con más de 30 actividades.

Dos 'showcookings' han sido los protagonistas de esta edición en este espacio gastronómico alicantino y han tenido mucha expectación del público. El primero fue en la jornada inaugural del viernes que se cocinó la mejor croqueta de Alicante, ofrecido por Cheos, ganador del concurso, y el domingo se pudo probar la mejor tapa cofrade que sirvió el restaurante Insensato, ambos ganadores del título por votación popular este año.

La edil Lidia López ha puesto en valor la mayor feria experiencial de España resaltando que «hemos contado con profesionales que son un referente en la gastronomía, acercado la alta cocina al público y dado a conocer la excelencia de nuestra cocina y productos que cuentan con la mayor calidad certificada con una programación única».

El Ayuntamiento de Alicante acude todos los años a estas ferias para promocionar y dar a conocer nuestra ciudad, su gastronomía, los restaurantes y productos de kilómetro cero de la terreta con el objetivo de aumentar su atractivo y ser un referente y destino excepcional con su marca 'Alicante, ciudad del arroz'.