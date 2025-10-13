Alicante se lanza a batir un nuevo récord con una coca de mollitas de 170 metros y un notario como testigo El reto gastronómico contará con la participación de múltiples obradores y ofrecerá degustaciones gratuitas, incluso en versión sin gluten

Adrián Mazón Alicante Lunes, 13 de octubre 2025, 07:13

Alicante se prepara para hornear un nuevo récord. La avenida Constitución se transformará el próximo 18 de octubre en una gigantesca masa de hojaldre que formará una coca de mollitas de 170 metros de longitud. La jornada contará con un notario que certificará oficialmente el logro.

La cita, impulsada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Hostelería, Comercio y Mercados, el Patronato de Turismo y Facpyme, promete convertirse en una de las actividades más llamativas y sabrosas del año de Alicante como Capital Gastronómica.

El objetivo para ello ya está claro. Celebrar uno de los símbolos gastronómicos más queridos de la ciudad y reconocer la labor del gremio de panaderos y pasteleros alicantinos que realizan este plato de forma tradicional.

Para conseguir el récord, se colocará una mesa de 170 metros que recorrerá toda la avenida, desde Alfonso el Sabio hasta el Teatro Principal. Sobre ella, los distintos obradores participantes colocarán sus cocas, elaboradas con las mismas medidas y proporciones.

Todas ellas se unirán mediante una fina capa de masa de hojaldre, ha explicado la edil de Hostelería y Comercio, Lidia López, a preguntas de TodoAlicante, para crear una única coca de mollitas gigante y de récord. El notario verificará las dimensiones exactas de esta gran coca alicantina.

«Queremos que visualmente sea una sola pieza, una obra colectiva que una tradición, sabor y artesanía», ha detallado López, quien ha destacado la importancia de este evento «para poner en valor nuestro producto local y visibilizar a quienes lo elaboran con tanto cariño cada día».

Concurso de coca de mollitas

Cada obrador podrá también aportar una coca de mollitas individual para participar en el concurso oficial. En este apartado de la jornada, también se podrán presentar cocas de mollitas sin gluten para que todas las personas puedan disfrutar del evento.

Además del espectáculo visual, esta gran jornada de la coca de mollitas contará con degustaciones gratuitas en la avenida de la Constitución.