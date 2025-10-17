Las antiguas tabernas históricas de Alicante vuelven a las calles con una ruta gastronómica de tapa y vino a cinco euros Una veintena de establecimientos participan en la iniciativa del Patronato de Turismo donde servirán platos bautizados como 'Juan Gaya' o 'Mesón del Olmo'

Algunas de las tapas de la 'Ruta de Taberneros'.

Adrián Mazón Alicante Viernes, 17 de octubre 2025, 13:31 Comenta Compartir

Alicante recupera parte de su idiosincrasia mediante el paladar. El Patronato de Turismo Alicante City&Beach ha puesto en marcha la 'Ruta de Taberneros', una iniciativa gastronómica que devuelve a las calles de la ciudad los nombres y recuerdos de las antiguas e históricas tabernas.

Hasta 23 establecimientos de la ciudad ofertarán distintas tapas maridadas con vino DO Alicante, por un precio único de cinco euros, que portan nombres históricos como 'Juan Gaya', 'Calle Valle', 'Mesón del Olmo', 'José Boulgny e Hijo' o 'José Pascual Bonzanza'.

Esta ruta gastronómica de tapa y vino a cinco euros arrancará este lunes 20 de octubre y se prolongará hasta el sábado 15 de noviembre, dentro del congreso internacional 'Alicante, capital histórica del vino en el Mediterráneo' con motivo de Alicante Capital Española de la Gastronomía.

Ampliar Ruta de Taberneros de Alicante. AA

La iniciativa pretende recordar la importancia del vino alicantino a lo largo de la historia, «a la que queremos rendir homenaje», ha señalado la concejala de Turismo, Ana Poquet. Y es que este caldo «es fundamental para entender nuestra historia mediterránea, el comercio alicantino y la pujkanza del Puerto».

Para todo ello, la 'Ruta de Taberneros' ofrecerá un guiño a las tabernas de Alicante que servían el vino en los siglos XVII y XVIII. Para ello, el Ayuntamiento ha consultado los 'Manifiestos del ví', custodiados en el Archivo Municipal, para recuperar los históricos nombres de los antiguos establecimientos.

La época de Fernando de Aragón

En la 'Ruta de Taberneros' cada uno de los 23 bares y restaurantes participantes servirá una tapa maridada con un vino alicantino utilizando nombres de las antiguas tabernas de las que hay constancia de existencia en la ciudad desde los siglos XVII y XVIII y que quedaron registradas en los controles de la 'Junta d´inhibición del Ví foraster de Alacant'.

Este organismo creado en 1510 por Fernando de Aragón fue uno los más influyentes actores económicos y sociales de la ciudad durante tres siglos, encargado de proteger y defender el afamado vino de Alicante que se exportaba a todo el mundo desde el puerto de la ciudad, explican desde el Consejo Regulador.

El control que se realizaba en las tabernas de la ciudad, donde se comercializaba el vino, así como en las entradas y salidas al puerto, fue clave y ha permitido mantener esa memoria de tabernas en los documentos llamados 'Manifiestos del ví', custodiados en el Archivo Municipal donde se registraban controles, pleitos y demás actividad.

Concurso de tapas

Los participantes podrán elegir su tapa favorita votando a través del perfil de Instagram «detapasporAlicante» y un jurado profesional también otorgará un premio oficial como conmemoración de esta actividad.

Todos los establecimientos participantes con sus tapas se pueden consultar en la web https://vinosalicantedop.org/ruta-taberneros-alicante/.